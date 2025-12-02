$42.270.07
1 декабря, 17:14 • 9708 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 16127 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 16615 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 17946 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 20601 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 20944 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 22074 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 41684 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 20204 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 40219 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
"Черный грибок" из Чернобыля может защитить астронавтов от радиации - ученые

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Черный грибок, найденный в Чернобыле, выживает за счет радиации, что может революционизировать космическую отрасль. Он может защищать экипажи космических кораблей и внеземных колоний от космических лучей.

"Черный грибок" из Чернобыля может защитить астронавтов от радиации - ученые

"Черный грибок", произрастающий на месте Чернобыльской катастрофы, выживает, питаясь радиацией, а его свойства могут совершить революцию в космической отрасли - в частности, в вопросе защиты экипажей космических кораблей и внеземных колоний от космических лучей. Об этом говорится в материале Interesting engineering, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что еще в 1997 году Нелли Жданова, украинский миколог, обнаружила черную плесень, колонизировавшую высокорадиоактивные руины Чернобыльской атомной электростанции, растущую на стенах, потолках и даже внутри здания реактора. Расследование показало, что грибы особым образом взаимодействуют с ионизирующим излучением.

Это выдающееся открытие – что жизнь может процветать и расти в присутствии радиации – поставило под сомнение устоявшиеся представления об устойчивости жизни. Оно также открыло потенциал для использования этой плесени в таких сферах, как очистка радиоактивных объектов и защита астронавтов от космического излучения в космосе

- пишет издание.

В саркофаге ЧАЭС обнаружили более 300 дыр после атаки дронов: МАГАТЭ оценило угрозу радиации09.05.25, 23:39 • 5676 просмотров

Указывается, что ионизирующее излучение, которое обычно разрушает ДНК и клетки, оказалось питательным веществом для этих стойких грибов. При этом функцию защиты и поглощения излучения взял на себя меланин – пигмент, придающий окраску коже человека и защищающий от ультрафиолетового излучения.

Исследование 2007 года показало, что меланизированные грибы росли на 10 процентов быстрее под воздействием радиоактивного цезия, что свидетельствует о том, что они активно использовали излучение для метаболической энергии. Этот процесс назывался радиосинтезом.

Энергия ионизирующего излучения примерно в миллион раз выше, чем энергия белого света, используемого в фотосинтезе. Следовательно, вам нужен достаточно мощный преобразователь энергии, и именно это, по нашему мнению, способен делать меланин – преобразовывать ионизирующее излучение в полезную энергию

- рассказала ученая-ядерщик Екатерина Дадачова.

В свою очередь астробиолог NASA Линн Ротшильд предполагает "микоархитектуру" - среды обитания, выращенные из грибов на Луне или Марсе. Эти живые стены будут не просто структурными: они будут самовосстанавливающимися радиационными экранами, выращенными in situ, что значительно сократит затраты на запуск. Колонизировав токсичное место, такое как Чернобыль, эти грибы могут в конечном итоге защитить астронавтов в ближайшем будущем.

Напомним

В Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировали собак с голубой шерстью. Волонтеры подозревают, что животные могли попасть в химическое вещество, и пытаются их поймать для обследования.

На всех объектах Чернобыльской АЭС возобновили электроснабжение: угрозы утечки радиации нет - Минэнерго01.10.25, 23:47 • 5161 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Технологии
Грибы
Луна
Марс
НАСА