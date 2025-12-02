"Черный грибок" из Чернобыля может защитить астронавтов от радиации - ученые

"Черный грибок", произрастающий на месте Чернобыльской катастрофы, выживает, питаясь радиацией, а его свойства могут совершить революцию в космической отрасли - в частности, в вопросе защиты экипажей космических кораблей и внеземных колоний от космических лучей. Об этом говорится в материале Interesting engineering, сообщает УНН.

Отмечается, что еще в 1997 году Нелли Жданова, украинский миколог, обнаружила черную плесень, колонизировавшую высокорадиоактивные руины Чернобыльской атомной электростанции, растущую на стенах, потолках и даже внутри здания реактора. Расследование показало, что грибы особым образом взаимодействуют с ионизирующим излучением.

Это выдающееся открытие – что жизнь может процветать и расти в присутствии радиации – поставило под сомнение устоявшиеся представления об устойчивости жизни. Оно также открыло потенциал для использования этой плесени в таких сферах, как очистка радиоактивных объектов и защита астронавтов от космического излучения в космосе - пишет издание.

Указывается, что ионизирующее излучение, которое обычно разрушает ДНК и клетки, оказалось питательным веществом для этих стойких грибов. При этом функцию защиты и поглощения излучения взял на себя меланин – пигмент, придающий окраску коже человека и защищающий от ультрафиолетового излучения.

Исследование 2007 года показало, что меланизированные грибы росли на 10 процентов быстрее под воздействием радиоактивного цезия, что свидетельствует о том, что они активно использовали излучение для метаболической энергии. Этот процесс назывался радиосинтезом.

Энергия ионизирующего излучения примерно в миллион раз выше, чем энергия белого света, используемого в фотосинтезе. Следовательно, вам нужен достаточно мощный преобразователь энергии, и именно это, по нашему мнению, способен делать меланин – преобразовывать ионизирующее излучение в полезную энергию - рассказала ученая-ядерщик Екатерина Дадачова.

В свою очередь астробиолог NASA Линн Ротшильд предполагает "микоархитектуру" - среды обитания, выращенные из грибов на Луне или Марсе. Эти живые стены будут не просто структурными: они будут самовосстанавливающимися радиационными экранами, выращенными in situ, что значительно сократит затраты на запуск. Колонизировав токсичное место, такое как Чернобыль, эти грибы могут в конечном итоге защитить астронавтов в ближайшем будущем.

