На всех объектах Чернобыльской АЭС возобновили электроснабжение: угрозы утечки радиации нет - Минэнерго

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Электроснабжение на всех объектах Чернобыльской АЭС полностью восстановлено после вражеского обстрела инфраструктуры в Славутиче 1 октября. Уровень радиации в норме, угроз для населения нет.

На всех объектах Чернобыльской АЭС возобновили электроснабжение: угрозы утечки радиации нет - Минэнерго

Электроснабжение на всех объектах Чернобыльской АЭС восстановлено после обстрела в Славутиче в среду, 1 октября. Уровень радиации в норме и угроз для населения нет. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Электроснабжение на всех объектах Чернобыльской атомной станции, которые были обесточены из-за вражеского обстрела инфраструктуры в городе Славутич, полностью восстановлено

- говорится в сообщении.

По словам Министра энергетики Украины Светланы Гринчук, уровень радиации на объекте не превышает контрольных уровней. Угроз для населения нет.

"Спасибо нашим энергетикам за молниеносную и эффективную работу! Ваш труд – это безопасность для всей Украины и Европы", - подчеркнула Гринчук.

Напомним

В среду, 1 октября россия атаковала Славутич, попав беспилотником в энергетический объект города. Из-за этого около 20 тысяч жителей остались без электроснабжения.

В результате российского обстрела энергетической инфраструктуры Киевской области в Славутиче на объектах ГСП "Чернобыльская АЭС" возникла чрезвычайная ситуация. Из-за скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, изолирующий разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС.

Целенаправленный удар РФ по Славутичу вызвал трехчасовой блэкаут на Чернобыльской АЭС - Зеленский

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Киевская область
Министерство энергетики Украины
Европа
Украина