На всех объектах Чернобыльской АЭС возобновили электроснабжение: угрозы утечки радиации нет - Минэнерго
Киев • УНН
Электроснабжение на всех объектах Чернобыльской АЭС полностью восстановлено после вражеского обстрела инфраструктуры в Славутиче 1 октября. Уровень радиации в норме, угроз для населения нет.
Электроснабжение на всех объектах Чернобыльской АЭС восстановлено после обстрела в Славутиче в среду, 1 октября. Уровень радиации в норме и угроз для населения нет. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
По словам Министра энергетики Украины Светланы Гринчук, уровень радиации на объекте не превышает контрольных уровней. Угроз для населения нет.
"Спасибо нашим энергетикам за молниеносную и эффективную работу! Ваш труд – это безопасность для всей Украины и Европы", - подчеркнула Гринчук.
В среду, 1 октября россия атаковала Славутич, попав беспилотником в энергетический объект города. Из-за этого около 20 тысяч жителей остались без электроснабжения.
В результате российского обстрела энергетической инфраструктуры Киевской области в Славутиче на объектах ГСП "Чернобыльская АЭС" возникла чрезвычайная ситуация. Из-за скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, изолирующий разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС.
