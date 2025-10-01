Ворожий безпілотник знеструмив Славутич на Київщині, 20 тисяч жителів без світла - ОВА

Сьогодні ворог атакував Славутич, влучивши безпілотником в енергетичний об’єкт міста. Через це близько 20 тисяч жителів залишилися без електропостачання, повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, про це пише УНН.

Деталі

Сьогодні ворог підступно атакував Славутич. На щастя, постраждалих серед населення немає. Всі служби працюють максимально оперативно, щоб стабілізувати ситуацію, а об’єкти критичної інфраструктури перейшли на резервні генератори. Ми працюємо з мобільними операторами, аби зв’язок залишався стабільним – сказав Калашник.

На місці події працюють рятувальники та поліція для забезпечення громадського порядку. Фахівці готують підключення міста до резервного джерела електроенергії, водопостачання обіцяють відновити до 19:00 за графіком.

У місті розгортають пункти незламності, де мешканці можуть отримати допомогу. Калашник закликав населення зберігати спокій, підтримувати одне одного та дотримуватися вказівок служб.

