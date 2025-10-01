Вражеский беспилотник обесточил Славутич в Киевской области, 20 тысяч жителей без света - ОВА

Сегодня враг атаковал Славутич, попав беспилотником в энергетический объект города. Из-за этого около 20 тысяч жителей остались без электроснабжения, сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, об этом пишет УНН.

Детали

Сегодня враг коварно атаковал Славутич. К счастью, пострадавших среди населения нет. Все службы работают максимально оперативно, чтобы стабилизировать ситуацию, а объекты критической инфраструктуры перешли на резервные генераторы. Мы работаем с мобильными операторами, чтобы связь оставалась стабильной – сказал Калашник.

На месте происшествия работают спасатели и полиция для обеспечения общественного порядка. Специалисты готовят подключение города к резервному источнику электроэнергии, водоснабжение обещают восстановить до 19:00 по графику.

В городе разворачивают пункты несокрушимости, где жители могут получить помощь. Калашник призвал население сохранять спокойствие, поддерживать друг друга и соблюдать указания служб.

Часть Черниговской области без света из-за удара рф по энергетике в соседнем регионе - ОВА