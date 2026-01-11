"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражу

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что если бы мог, то хотел бы похитить российского диктатора владимира путина и взять его под стражу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kyiv Independent.

Детали

Как отметил Хили, он взял бы под стражу путина и привлек бы его к ответственности за военные преступления в Украине. Хили упомянул о резне в Буче, похищении украинских детей и не только это.

Эти слова прозвучали во время визита Хили в Киев. Он посетил также место российского удара по многоэтажке в Дарницком районе.

Это здание рассказывает все, что нужно знать о президенте Путине и его решимости не только вести войну против Украины, но и наносить удары по мирным жителям, городам, инфраструктуре, от которой люди абсолютно критически зависят посреди зимы - заявил Хили.

Он добавил, что путина нужно остановить.

1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии