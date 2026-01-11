$42.990.00
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражу
16:41 • 9120 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
13:53 • 13016 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 15016 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 28852 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 26129 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 31554 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 42177 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 64849 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 43737 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражу

Киев • УНН

 • 2686 просмотра

Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что похитил бы владимира путина и привлек к ответственности за военные преступления в Украине. Он упомянул резню в Буче и похищение украинских детей.

"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражу

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что если бы мог, то хотел бы похитить российского диктатора владимира путина и взять его под стражу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kyiv Independent.

Детали

Как отметил Хили, он взял бы под стражу путина и привлек бы его к ответственности за военные преступления в Украине. Хили упомянул о резне в Буче, похищении украинских детей и не только это.

Эти слова прозвучали во время визита Хили в Киев. Он посетил также место российского удара по многоэтажке в Дарницком районе.

Это здание рассказывает все, что нужно знать о президенте Путине и его решимости не только вести войну против Украины, но и наносить удары по мирным жителям, городам, инфраструктуре, от которой люди абсолютно критически зависят посреди зимы

- заявил Хили.

Он добавил, что путина нужно остановить.

Евгений Устименко

