Часть Черниговской области без света из-за удара рф по энергетике в соседнем регионе - ОВА

Эксклюзив
12:21 • 14749 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
10:38 • 15153 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
09:34 • 15150 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 49915 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 39375 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 30400 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:00 • 48250 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 25452 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 34767 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 63232 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto13:07 • 9122 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
12:21 • 14765 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя11:02 • 13221 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto10:37 • 14317 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 49939 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto09:58 • 20467 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 34707 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 24710 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 28251 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 38292 просмотра
Часть Черниговской области без света из-за удара рф по энергетике в соседнем регионе - ОВА

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Враг повредил энергообъект в соседней области, что привело к отсутствию электроснабжения в части общин Черниговщины. Соответствующие службы работают над восстановлением.

Часть Черниговской области без света из-за удара рф по энергетике в соседнем регионе - ОВА

Часть жителей Черниговской области осталась без электроснабжения из-за удара российских войск по объекту энергетики в соседней области, сообщил в среду глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.

Враг ударил по энергообъекту в соседней области. Есть повреждения. Из-за этого в части громад Черниговщины отсутствует электроснабжение

- написал Чаус.

По его словам, соответствующие службы работают над восстановлением.

"Атака врага продолжается", - подчеркнул Чаус.

По Черниговской области россияне ударили "Искандером", снова атаковали энергетику, есть погибший01.10.25, 09:38 • 3736 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Черниговская область