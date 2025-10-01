Часть Черниговской области без света из-за удара рф по энергетике в соседнем регионе - ОВА
Киев • УНН
Враг повредил энергообъект в соседней области, что привело к отсутствию электроснабжения в части общин Черниговщины. Соответствующие службы работают над восстановлением.
Часть жителей Черниговской области осталась без электроснабжения из-за удара российских войск по объекту энергетики в соседней области, сообщил в среду глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.
Враг ударил по энергообъекту в соседней области. Есть повреждения. Из-за этого в части громад Черниговщины отсутствует электроснабжение
По его словам, соответствующие службы работают над восстановлением.
"Атака врага продолжается", - подчеркнул Чаус.
По Черниговской области россияне ударили "Искандером", снова атаковали энергетику, есть погибший01.10.25, 09:38 • 3736 просмотров