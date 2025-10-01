Часть Черниговской области без света из-за удара рф по энергетике в соседнем регионе - ОВА

Часть жителей Черниговской области осталась без электроснабжения из-за удара российских войск по объекту энергетики в соседней области, сообщил в среду глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.

Враг ударил по энергообъекту в соседней области. Есть повреждения. Из-за этого в части громад Черниговщины отсутствует электроснабжение - написал Чаус.

По его словам, соответствующие службы работают над восстановлением.

"Атака врага продолжается", - подчеркнул Чаус.

