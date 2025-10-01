По Черниговщине россияне ударили "Искандером", снова атаковали энергетику, есть погибший

По Черниговской области российские войска за минувшие сутки нанесли ракетный удар, погиб гражданский, уничтожена техника агропредприятия, враг снова атаковал объекты энергетики в Нежинском районе, сообщил в среду глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.

Агрессор нанес ракетный удар по одному из сел Корюковского района. Вероятно, это была атака "Искандером". Под ударом оказалась техника сельхозпредприятия. Один автомобиль уничтожен, еще один - поврежден. К сожалению, погиб гражданский мужчина 1978 года рождения - написал Чаус.

По его словам, в другом населенном пункте из-за удара беспилотником уничтожен дом и поврежден гражданский автомобиль.

Снова под атакой - энергообъекты в Нежинском районе - указал Чаус.

Всего за минувшие сутки агрессор, по данным главы ОВА, 40 раз атаковал Черниговщину. Обстрелам подверглись 16 населенных пунктов.

На Черниговщине возобновили движение: завершены ремонтные работы на нежинском направлении - УЗ