По Черниговщине россияне ударили "Искандером", снова атаковали энергетику, есть погибший
Киев • УНН
В Корюковском районе Черниговщины ракетный удар "Искандером" уничтожил автомобиль сельхозпредприятия и убил мужчину 1978 года рождения. За сутки агрессор 40 раз атаковал 16 населенных пунктов области.
По Черниговской области российские войска за минувшие сутки нанесли ракетный удар, погиб гражданский, уничтожена техника агропредприятия, враг снова атаковал объекты энергетики в Нежинском районе, сообщил в среду глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.
Агрессор нанес ракетный удар по одному из сел Корюковского района. Вероятно, это была атака "Искандером". Под ударом оказалась техника сельхозпредприятия. Один автомобиль уничтожен, еще один - поврежден. К сожалению, погиб гражданский мужчина 1978 года рождения
По его словам, в другом населенном пункте из-за удара беспилотником уничтожен дом и поврежден гражданский автомобиль.
Снова под атакой - энергообъекты в Нежинском районе
Всего за минувшие сутки агрессор, по данным главы ОВА, 40 раз атаковал Черниговщину. Обстрелам подверглись 16 населенных пунктов.
