По Чернігівщині росіяни вдарили "Іскандером", знову атакували енергетику, є загиблий

По Чернігівській області російські війська минулої доби завдали ракетний удар, загинув цивільний, знищено техніку агропідприємства, ворог знову атакував об'єкти енергетики в Ніжинському районі, повідомив у середу голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram.

Агресор завдав ракетного удару по одному із сіл Корюківського району. Імовірно, це була атака "Іскандером". Під ударом опинилася техніка сільгосппідприємства. Один автомобіль знищений, ще один - пошкоджений. На жаль, загинув цивільний чоловік 1978 року народження - написав Чаус.

З його слів, в іншому населеному пункті через удар безпілотником знищений будинок і пошкоджений цивільний автомобіль.

Знову під атакою - енергообʼєкти в Ніжинському районі - вказав Чаус.

Усього за минулу добу агресор, за даними голови ОВА, 40 разів атакував Чернігівщину. Обстрілів зазнали 16 населених пунктів.

