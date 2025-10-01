$41.320.16
Ексклюзив
06:00 • 7314 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
05:57 • 6530 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
05:47 • 4266 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
05:18 • 7644 перегляди
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитинаPhoto
05:00 • 12552 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 18670 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 29876 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 46659 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 37526 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 46026 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
По Чернігівщині росіяни вдарили "Іскандером", знову атакували енергетику, є загиблий

Київ • УНН

 • 244 перегляди

В Корюківському районі Чернігівщини ракетний удар "Іскандером" знищив автомобіль сільгосппідприємства та вбив чоловіка 1978 року народження. За добу агресор 40 разів атакував 16 населених пунктів області.

По Чернігівщині росіяни вдарили "Іскандером", знову атакували енергетику, є загиблий

По Чернігівській області російські війська минулої доби завдали ракетний удар, загинув цивільний, знищено техніку агропідприємства, ворог знову атакував об'єкти енергетики в Ніжинському районі, повідомив у середу голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.

Агресор завдав ракетного удару по одному із сіл Корюківського району. Імовірно, це була атака "Іскандером". Під ударом опинилася техніка сільгосппідприємства. Один автомобіль знищений, ще один - пошкоджений. На жаль, загинув цивільний чоловік 1978 року народження

- написав Чаус.

З його слів, в іншому населеному пункті через удар безпілотником знищений будинок і пошкоджений цивільний автомобіль.

Знову під атакою - енергообʼєкти в Ніжинському районі

- вказав Чаус.

Усього за минулу добу агресор, за даними голови ОВА, 40 разів атакував Чернігівщину. Обстрілів зазнали 16 населених пунктів.

На Чернігівщині відновили рух: завершено ремонтні роботи на ніжинському напрямку - УЗ01.10.25, 00:22 • 2736 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Електроенергія
Чернігівська область
Іскандер (ОТРК)