По Чернігівщині росіяни вдарили "Іскандером", знову атакували енергетику, є загиблий
Київ • УНН
В Корюківському районі Чернігівщини ракетний удар "Іскандером" знищив автомобіль сільгосппідприємства та вбив чоловіка 1978 року народження. За добу агресор 40 разів атакував 16 населених пунктів області.
По Чернігівській області російські війська минулої доби завдали ракетний удар, загинув цивільний, знищено техніку агропідприємства, ворог знову атакував об'єкти енергетики в Ніжинському районі, повідомив у середу голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.
Агресор завдав ракетного удару по одному із сіл Корюківського району. Імовірно, це була атака "Іскандером". Під ударом опинилася техніка сільгосппідприємства. Один автомобіль знищений, ще один - пошкоджений. На жаль, загинув цивільний чоловік 1978 року народження
З його слів, в іншому населеному пункті через удар безпілотником знищений будинок і пошкоджений цивільний автомобіль.
Знову під атакою - енергообʼєкти в Ніжинському районі
Усього за минулу добу агресор, за даними голови ОВА, 40 разів атакував Чернігівщину. Обстрілів зазнали 16 населених пунктів.
