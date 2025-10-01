На Чернігівщині відновили рух: завершено ремонтні роботи на ніжинському напрямку - УЗ

Укрзалізниця повідомила про завершення аварійно-ремонтних робіт на ніжинському напрямку. Рух поїздів відновлено, а резервні тепловози повертаються на базу. Про це повідомляють у соцмережах компанії, передає УНН.

Деталі

Згідно з оновленими даними компанії, пасажирські поїзди вирушають із затримками, спричиненими тимчасовими технічними труднощами, зокрема:

Поїзд №786 Шостка — Київ вирушив із затримкою +6:25, поїзд №115 Суми — Київ — із затримкою +2:15.

Поїзди №105/106 Київ — Одеса та №97/98 Київ — Ковель відправляються з Києва із затримкою для пересадок пасажирів сумських рейсів.

Дякуємо за терпіння всім, хто сьогодні затримався в дорозі. І дякуємо нашим колійникам та енергетикам за максимально швидке відновлення руху на Чернігівщині - зазначили в УЗ.

Нагадаємо

Російські війська вдруге за добу обстріляли залізничну інфраструктуру на Чернігівщині, спричинивши знеструмлення на Ніжинському напрямку. Через це рух поїздів на Сумському та Чернігівському напрямках був тимчасово ускладнений.

Всі поїзди курсували під резервними тепловозами та рухалися із затримками.