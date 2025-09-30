На Чернігівщині рф вдруге за добу обстріляла залізничну інфраструктуру, потяги рухатимуться із затримкою - УЗ
Російські війська вдруге за добу обстріляли залізничну інфраструктуру на Чернігівщині, спричинивши знеструмлення на Ніжинському напрямку. Через це рух поїздів на Сумському та Чернігівському напрямках тимчасово ускладнений, очікуються затримки.
Росіяни в черговий раз завдали ударів по залізничній інфраструктурі на півночі України.
В "Укрзалізниці" повідомили, що всі поїзди будуть курсувати під резервними тепловозами, тому очікуються затримки. Найбільше відхилення від розкладу наразі має поїзд №143 Суми – Львів, який запізниться більше ніж на 7 годин. У зворотному напрямку поїзд №144 Львів – Суми також вирушить із затримкою.
Слідкувати за актуальним рухом поїздів можна на офіційному сайті: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform.
