Нічний ворожий обстріл вплинув на рух поїздів чернігівського напрямку - Укрзалізниця

Нічний ворожий обстріл досі впливає на рух поїздів чернігівського напрямку, час в дорозі збільшено для рейсів з/до Чернігова, Сум і Шостки, повідомили в Укрзалізниці у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Наслідки нічного обстрілу досі заважають повернути поїзди чернігівського напрямку до звичного розкладу", - ідеться у повідомленні.

Як зазначили в УЗ, "рух на ніжинському напрямку протягом дня забезпечується за допомогою резервних тепловозів, що збільшує час у дорозі для рейсів з/до Чернігова, Сум і Шостки".

Як завжди в подібних ситуаціях, повідомили в УЗ, "подбали про пересадки, стиковки й вибачальні "обіймашки" у застосунку". А представники Central Kitchen, як зазначається, сьогодні забезпечують обідами 600 пасажирів трьох найбільш затриманих поїздів.

