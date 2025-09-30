$41.320.16
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
08:49 • 20379 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
08:28 • 38675 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
07:51 • 21769 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
07:25 • 21142 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
06:49 • 20279 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 19956 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06 • 22591 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 65565 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 139362 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Нічний ворожий обстріл вплинув на рух поїздів чернігівського напрямку - Укрзалізниця

Київ • УНН

 • 1202 перегляди

Рух на ніжинському напрямку забезпечується резервними тепловозами, що збільшує час у дорозі для рейсів з/до Чернігова, Сум і Шостки. World Central Kitchen забезпечує обідами 600 пасажирів трьох найбільш затриманих поїздів.

Нічний ворожий обстріл вплинув на рух поїздів чернігівського напрямку - Укрзалізниця

Нічний ворожий обстріл досі впливає на рух поїздів чернігівського напрямку, час в дорозі збільшено для рейсів з/до Чернігова, Сум і Шостки, повідомили в Укрзалізниці у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Наслідки нічного обстрілу досі заважають повернути поїзди чернігівського напрямку до звичного розкладу", - ідеться у повідомленні.

Як зазначили в УЗ, "рух на ніжинському напрямку протягом дня забезпечується за допомогою резервних тепловозів, що збільшує час у дорозі для рейсів з/до Чернігова, Сум і Шостки".

Як завжди в подібних ситуаціях, повідомили в УЗ, "подбали про пересадки, стиковки й вибачальні "обіймашки" у застосунку". А представники Central Kitchen, як зазначається, сьогодні забезпечують обідами 600 пасажирів трьох найбільш затриманих поїздів.

Атака рф на Чернігівщину 30 вересня: під ударом опинився об'єкт енергетичної інфраструктури, 26 000 абонентів - без світла30.09.25, 08:57 • 3002 перегляди

Юлія Шрамко

Суспільство
благодійність
Шостка
Чернігів
Суми