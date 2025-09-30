Атака рф на Чернігівщину 30 вересня: під ударом опинився об'єкт енергетичної інфраструктури, 26 000 абонентів - без світла
Київ • УНН
Вранці 30 вересня російські війська атакували об'єкт енергетичної інфраструктури на Чернігівщині. Понад 26 тисяч абонентів залишилися без електропостачання в Бобровиці та прилеглих населених пунктах.
Вранці, 30 вересня, російські окупанти атакували об’єкт енергетичної інфраструктури у Бобровицькому районі Чернігівської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Чернігівобленерго".
Деталі
Внаслідок удару без електропостачання опинились понад 26 тисяч абонентів у місті Бобровиця та прилеглих населених пунктах.
Енергетики уже взялись до відновлення електропостачання, однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації
Нагадаємо
У ніч на 30 вересня російські окупанти атакували село Чернеччина Сумської області ударним безпілотником. Через влучання у житловий будинок загинула вся родина з двома синами віком 6 і 4 років, відповідно.