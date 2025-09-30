Атака РФ на Черниговскую область 30 сентября: под ударом оказался объект энергетической инфраструктуры, 26 000 абонентов - без света

Утром 30 сентября российские оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Бобровицком районе Черниговской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

В результате удара без электроснабжения оказались более 26 тысяч абонентов в городе Бобровица и прилегающих населенных пунктах.

Энергетики уже приступили к восстановлению электроснабжения, однако выполняться оно будет с учетом ситуации с безопасностью