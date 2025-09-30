$41.480.01
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
04:06 • 8906 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 42792 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 51973 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 51256 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 54309 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 30220 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 25647 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 17664 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 31089 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 42792 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 51256 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29 сентября, 11:33 • 54309 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto29 сентября, 10:29 • 41606 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева29 сентября, 10:08 • 33051 просмотра
Атака РФ на Черниговскую область 30 сентября: под ударом оказался объект энергетической инфраструктуры, 26 000 абонентов - без света

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Утром 30 сентября российские войска атаковали объект энергетической инфраструктуры в Черниговской области. Более 26 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Бобровице и прилегающих населенных пунктах.

Атака РФ на Черниговскую область 30 сентября: под ударом оказался объект энергетической инфраструктуры, 26 000 абонентов - без света

Утром 30 сентября российские оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Бобровицком районе Черниговской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

Подробности

В результате удара без электроснабжения оказались более 26 тысяч абонентов в городе Бобровица и прилегающих населенных пунктах.

Энергетики уже приступили к восстановлению электроснабжения, однако выполняться оно будет с учетом ситуации с безопасностью

- говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 30 сентября российские оккупанты атаковали село Чернетчина Сумской области ударным беспилотником. Из-за попадания в жилой дом погибла вся семья с двумя сыновьями в возрасте 6 и 4 лет, соответственно.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Сумская область
Черниговская область