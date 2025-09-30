На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВА
Київ • УНН
У ніч на 30 вересня російські війська атакували село Чернеччина Сумської області ударним безпілотником. Внаслідок влучання у житловий будинок загинуло подружжя та їхні сини 6 і 4 років.
У ніч на 30 вересня російські війська атакували ударним безпілотником село Чернеччина Краснопільської громади Сумської області. Про це пише УНН із посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова.
У цьому домі мешкало подружжя з двома маленькими дітьми. На жаль, врятуватися не вдалося нікому
Ворожий дрон влучив у житловий будинок, де мешкало подружжя з двома малолітніми дітьми. Внаслідок удару загинули всі четверо - батьки та їхні сини віком 6 і 4 роки.
Рятувальники деблокували тіла загиблих з-під завалів. Місцева влада висловила співчуття рідним та близьким.
Це страшна і непоправна втрата для всієї громади й області
Нагадаємо
28 вересня, за офіційними даними, у Сумській області зафіксовано 167 обстрілів 50 населених пунктів, загинув 59-річний чоловік та троє мирних жителів отримали поранення. Внаслідок атаки російськими БпЛА на автомобільну стоянку виникла масштабна пожежа, яку ліквідовано.
Також через удари росіян по Сумщині загинула 60-річна жінка та важко поранено 23-річного чоловіка. Жінка померла в лікарні, чоловік перебуває у важкому стані.