В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВА
Киев • УНН
В ночь на 30 сентября российские войска атаковали село Чернеччина Сумской области ударным беспилотником. В результате попадания в жилой дом погибли супруги и их сыновья 6 и 4 лет.
В ночь на 30 сентября российские войска атаковали ударным беспилотником село Чернеччина Краснопольской общины Сумской области. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова.
В этом доме проживала супружеская пара с двумя маленькими детьми. К сожалению, спастись не удалось никому
Вражеский дрон попал в жилой дом, где проживала супружеская пара с двумя малолетними детьми. В результате удара погибли все четверо - родители и их сыновья в возрасте 6 и 4 лет.
Спасатели деблокировали тела погибших из-под завалов. Местные власти выразили соболезнования родным и близким.
Это страшная и невосполнимая потеря для всей общины и области
Напомним
28 сентября, по официальным данным, в Сумской области зафиксировано 167 обстрелов 50 населенных пунктов, погиб 59-летний мужчина и трое мирных жителей получили ранения. В результате атаки российскими БпЛА на автомобильную стоянку возник масштабный пожар, который ликвидирован.
Также из-за ударов россиян по Сумщине погибла 60-летняя женщина и тяжело ранен 23-летний мужчина. Женщина умерла в больнице, мужчина находится в тяжелом состоянии.