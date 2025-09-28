На Сумщині загарбники атакували 50 населених пунктів: масштабна пожежа, є загиблий та поранений
Київ • УНН
На Сумщині зафіксовано 167 обстрілів 50 населених пунктів, загинув 59-річний чоловік та троє мирних жителів отримали поранення. Внаслідок атаки російськими БпЛА на автомобільну стоянку виникла масштабна пожежа, яку ліквідовано.
За даними ОВА, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Наразі відомо про загибель чоловіка; є поранені. Також, за даними ДСНС, через влучання по автомобільній стоянці, рятувальникам довелося боротися з масштабною пожежею, передає УНН.
Деталі
Станом на ранок 28 вересня, за офіційними даними, у Сумській області зафіксовано наслідки 167-ми обстрілів по 50 населених пунктах у 20 територіальних громадах.
- загинув 59-річний чоловік, отримав поранення 46-річний чоловік;
- у Великописарівській громаді через удар FPV-дроном отримали поранення троє мирних жителів – чоловіки 32, 36 та 43 років;
- найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ, скидання ВОГ з БпЛА: Виберіть файл 10 ударів КАБ
За даними ДСНС:
внаслідок атаки російськими БпЛА зафіксовано влучання по автомобільній стоянці.
Як пише відомство, загорілися вантажні автомобілі з напівпричепами. Через те, що вогонь швидко поширювався, необхідно було проводити активні дії з локалізації.
Рятувальники оперативно прибули на місце події та розпочали гасіння. Через загрозу повторних ударів роботи доводилося періодично призупиняти. Пожежу ліквідовано.
Нагадаємо
Внаслідок 727 ударів окупантів по 14 населених пунктах Запорізької області восьмеро людей отримали поранення.
Внаслідок нічної атаки на столицю шестеро людей постраждали, п'ятьох госпіталізували. Уламки впали на житлові будинки, дитячий садок та спричинили пожежі.
Також, за офіційними даними відомо, що протягом доби 27 вересня армія рф втратила щонайменше 1110 військових.