В Сумской области оккупанты атаковали 50 населенных пунктов: масштабный пожар, есть погибший и раненый
Киев • УНН
В Сумской области зафиксировано 167 обстрелов 50 населенных пунктов, погиб 59-летний мужчина и трое мирных жителей получили ранения. В результате атаки российскими БпЛА на автомобильную стоянку возник масштабный пожар, который ликвидирован.
По данным ОВА, больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах. Сейчас известно о гибели мужчины; есть раненые. Также, по данным ГСЧС, из-за попадания по автомобильной стоянке, спасателям пришлось бороться с масштабным пожаром, передает УНН.
Детали
По состоянию на утро 28 сентября, по официальным данным, в Сумской области зафиксированы последствия 167-ми обстрелов по 50 населенным пунктам в 20 территориальных общинах.
- погиб 59-летний мужчина, получил ранения 46-летний мужчина;
- в Великописаревской общине из-за удара FPV-дроном получили ранения трое мирных жителей – мужчины 32, 36 и 43 лет;
- больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, РСЗО, сброс ВОГ с БпЛА: 10 ударов КАБ
По данным ГСЧС:
в результате атаки российскими БпЛА зафиксировано попадание по автомобильной стоянке.
Как пишет ведомство, загорелись грузовые автомобили с полуприцепами. Из-за того, что огонь быстро распространялся, необходимо было проводить активные действия по локализации.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению. Из-за угрозы повторных ударов работы приходилось периодически приостанавливать. Пожар ликвидирован.
Напомним
В результате 727 ударов оккупантов по 14 населенным пунктам Запорожской области восемь человек получили ранения.
В результате ночной атаки на столицу шесть человек пострадали, пятерых госпитализировали. Обломки упали на жилые дома, детский сад и вызвали пожары.
Также, по официальным данным известно, что в течение суток 27 сентября армия рф потеряла по меньшей мере 1110 военных.