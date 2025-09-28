Окупанти завдали 727 ударів по Запорізькій області впродовж доби, є поранені
Київ • УНН
Внаслідок 727 ударів окупантів по 14 населених пунктах Запорізької області восьмеро людей отримали поранення. Дві ракети влучили по Запоріжжю, а також зафіксовано сім авіаційних ударів та 526 ударів БпЛА.
Впродовж доби окупанти завдали 727 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого восьмеро людей зазнали поранень. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації, передає УНН.
Деталі
За даними ОВА, ворог двома ракетами влучив по Запоріжжю, а також здійснив сім авіаційних ударів по Малій Токмачці, Червоній Криниці, Малинівці, Полтавці та Білогір’ю.
Впродовж доби по населених пунктах Червонодніпровка, Новомиколаївка, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новоандріївка та Чарівне було завдано 526 ударів БпЛА різної модифікації, переважно FPV.
Окрім цього, 9 обстрілів з РСЗВ та 183 артилерійських удари було нанесено по території Запоріжжя, Малої Токмачки, Білогір’я, Полтавки, Червонодніпровки, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки та Чарівного. Надійшло 21 повідомлення про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.
За ніч зазнали пошкоджень оселі та обʼєкти інфраструктури у Дніпровському та Шевченківському районах Запоріжжя - 9 будинків приватного сектору та 14 багатоповерхівок. Понівечені також нежитлові приміщення.
Нагадаємо
У ніч проти 28 вересня Запоріжжя було під атакою БпЛА, а потім - удари "Калібрами". Під ударом опинилася критична інфраструктура міста. Вибуховою хвилею пошкоджено один із закладів освіти. Окрім цього, в одній з багатоповерхівок сталося займання внаслідок ворожої атаки.
