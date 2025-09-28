Оккупанты нанесли 727 ударов по Запорожской области в течение суток, есть раненые
Киев • УНН
В результате 727 ударов оккупантов по 14 населенным пунктам Запорожской области восемь человек получили ранения. Две ракеты попали по Запорожью, а также зафиксировано семь авиационных ударов и 526 ударов БпЛА.
В течение суток оккупанты нанесли 727 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего восемь человек получили ранения. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации, передает УНН.
Подробности
По данным ОВА, враг двумя ракетами попал по Запорожью, а также совершил семь авиационных ударов по Малой Токмачке, Красной Кринице, Малиновке, Полтавке и Белогорью.
В течение суток по населенным пунктам Червоноднепровка, Новониколаевка, Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Новоандреевка и Чаривное было нанесено 526 ударов БпЛА различной модификации, преимущественно FPV.
Кроме этого, 9 обстрелов из РСЗО и 183 артиллерийских удара были нанесены по территории Запорожья, Малой Токмачки, Белогорья, Полтавки, Червоноднепровки, Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки и Чаривного. Поступило 21 сообщение о повреждении жилья, техники и объектов инфраструктуры.
За ночь получили повреждения дома и объекты инфраструктуры в Днепровском и Шевченковском районах Запорожья - 9 домов частного сектора и 14 многоэтажек. Повреждены также нежилые помещения.
Напомним
В ночь на 28 сентября Запорожье было под атакой БпЛА, а затем - удары "Калибрами". Под ударом оказалась критическая инфраструктура города. Взрывной волной повреждено одно из учебных заведений. Кроме этого, в одной из многоэтажек произошло возгорание в результате вражеской атаки.
