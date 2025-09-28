Киев под массированной атакой дронов и ракет: что известно
Киев • УНН
В ночь на 28 сентября Киев подвергся новой атаке. Два человека пострадали в Соломенском и Святошинском районах, где обломки повредили жилые и нежилые здания.
В ночь на 28 сентября Киев подвергся новой атаке со стороны РФ. По состоянию на 5:45 утра известно о 2 пострадавших в Соломенском и Святошинском районах. Об этом пишет УНН со ссылкой на мэра города Виталия Кличко и главу местной военной администрации Тимура Ткаченко.
Подробности
- В Соломенском районе обломки беспилотника повредили крышу пятиэтажного жилого дома.
- В Святошинском районе обломки упали на открытую местность и двухэтажную нежилую застройку. Также зафиксировано падение обломков БПЛА на двухэтажное нежилое здание. Пострадал 1 человек.
- В Днепровском районе зафиксировано падение обломков на крышу многоэтажки, а в Дарницком - на территорию частной усадьбы.
- В Голосеевском районе поврежден частный дом, пострадавших нет.
Экстренные службы работают на всех местах разрушений. Власти призывают жителей находиться в укрытиях, поскольку вражеская атака продолжается.
