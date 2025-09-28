Запорожье в очередной раз под ударом: город атакуют «Калибры»
Киев • УНН
Россияне нанесли удар по Запорожью, предварительно без пострадавших. Последствия уточняются. В области объявлена угроза пусков крылатых ракет.
В ночь на 28 сентября оккупанты совершили очередную атаку на Запорожье. Город был под атакой БпЛА, а сейчас - удары "Калибрами". Об этом пишет глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Россияне продолжают атаковать Запорожье. Нанесен вражеский удар. Предварительно, без пострадавших
Также Федоров предупредил об угрозе атаки крылатыми ракетами и призвал жителей не пренебрегать безопасностью.
Напомним
До этого Запорожье было под атакой БпЛА. россияне нанесли по меньшей мере четыре удара по Запорожью, повреждены АЗС и частный дом. Двое мужчин 21 и 32 лет, а также 22-летняя женщина получили травмы.