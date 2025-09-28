Російські війська завдали чотири удари по Запоріжжю, є руйнування та поранені - ОВА
Київ • УНН
Російські війська вночі завдали щонайменше чотири удари по Запоріжжю, пошкоджено АЗС та приватний будинок. Двоє чоловіків 21 та 32 років, а також 22-річна жінка отримали травми.
Російські війська вночі завдали щонайменше чотири удари по Запоріжжю. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Удар по приватному сектору. Будинок зруйновано. Люди травмовані. З ким веде війну росія?!
Внаслідок атаки пошкоджено автозаправну станцію та її обладнання. За медичною допомогою звернулися двоє чоловіків 21 та 32 років.
Згодом один з ворожих ударів було нанесено про приватному сектору, внаслідок чого зруйновано будинок. Кількість поранених зросла до трьох - серед постраждалих також 22-річна жінка. Медики надають необхідну допомогу.
Нагадаємо
Ввечері 26 вересня російська армія здійснила щонайменше два удари по Запоріжжю, поціливши в об'єкт цивільної інфраструктури.
