27 вересня, 16:24 • 15069 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 26156 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 62409 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 110913 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 47113 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 42712 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 38296 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 27075 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 56770 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 58112 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Російські війська завдали чотири удари по Запоріжжю, є руйнування та поранені - ОВА

Київ • УНН

 • 864 перегляди

Російські війська вночі завдали щонайменше чотири удари по Запоріжжю, пошкоджено АЗС та приватний будинок. Двоє чоловіків 21 та 32 років, а також 22-річна жінка отримали травми.

Російські війська завдали чотири удари по Запоріжжю, є руйнування та поранені - ОВА

Російські війська вночі завдали щонайменше чотири удари по Запоріжжю. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Удар по приватному сектору. Будинок зруйновано. Люди травмовані. З ким веде війну росія?! 

- пише голова ОВА.

Внаслідок атаки пошкоджено автозаправну станцію та її обладнання. За медичною допомогою звернулися двоє чоловіків 21 та 32 років.

Згодом один з ворожих ударів було нанесено про приватному сектору, внаслідок чого зруйновано будинок. Кількість поранених зросла до трьох - серед постраждалих також 22-річна жінка. Медики надають необхідну допомогу.

Нагадаємо

Ввечері 26 вересня російська армія здійснила щонайменше два удари по Запоріжжю, поціливши в об'єкт цивільної інфраструктури.

російські війська досягли успіху на трьох напрямках фронту - DeepState27.09.25, 00:43 • 3752 перегляди

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Запоріжжя