росіяни завдали щонайменше два удари по Запоріжжю: є постраждалі та руйнування
Київ • УНН
Ввечері 26 вересня російська армія здійснила щонайменше два удари по Запоріжжю, поціливши в об'єкт цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілу є постраждалі, частково зруйновано будівлю магазину.
Увечері 26 вересня російська армія завдала щонайменше два удари по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу є постраждалі, пошкоджено цивільну інфраструктури. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
Деталі
У п'ятницю, 26 вересня о 23:22 Іван Федоров написав у своєму Telegram-каналі, що росіяни поцілили по обʼєкту цивильної інфраструктури.
Попередньо є постраждалі
За його словами, рф завдала по Запоріжжю щонайменше два удари. Частково зруйнована будівля магазину.
