"Рецепти є": Зеленський розкрив деталі переговорів зі США щодо припинення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна говорить із США про конкретні речі, які можуть зупинити цю війну, зазначивши, що важливо, щоб було реалізовано те, про що сторони домовляються. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Єдине, що може примусити цей російський вірус війни зупинитися, – це сила, сильні рішення, сильна допомога. Ми говорили про це в Нью-Йорку з багатьма нашими близькими партнерами і, звісно, ми говорили з президентом Трампом. Президент Трамп дуже добре поінформований про ситуацію на фронті, про те, що росіяни роблять і в чому вони намагаються всіх обманути. Ми говоримо з Америкою про конкретні речі, які можуть зупинити цю війну. Рецепти є. Важливо, щоб було реалізовано те, про що ми домовляємося