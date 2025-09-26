"Рецепты есть": Зеленский раскрыл детали переговоров с США о прекращении войны

$41.490.08
48.710.05
ukenru
14:33 • 13854 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
14:01 • 24273 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
13:31 • 14448 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
12:45 • 15268 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 18933 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 20521 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 32885 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 37746 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 42066 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28676 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
0.7м/с
66%
763мм
Популярные новости
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 25012 просмотра
Кабмин утвердил новые правила продажи авто: что изменится для покупателейPhoto26 сентября, 10:52 • 7522 просмотра
Если путин согласится на перемирие на любой период, то в Украине могут пройти выборы - Зеленский26 сентября, 11:16 • 13523 просмотра
Известный российский пропагандист тигран кеосаян умер после 8 месяцев в коме26 сентября, 11:19 • 16102 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 21531 просмотра
публикации
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
14:01 • 24287 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 21620 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 32890 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 37748 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 42067 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Олег Синегубов
Андрюс Кубилиус
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Дания
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo14:33 • 13859 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 25067 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 31885 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 34827 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 42662 просмотра
Актуальное
Су-34
Вашингтон Пост
МиГ-31
9К720 Искандер
Ракетный комплекс "Панцирь"

"Рецепты есть": Зеленский раскрыл детали переговоров с США о прекращении войны

Киев • УНН

 • 398 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Украина обсуждает с США конкретные шаги для остановки войны. Он подчеркнул важность выполнения договоренностей.

"Рецепты есть": Зеленский раскрыл детали переговоров с США о прекращении войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина говорит с США о конкретных вещах, которые могут остановить эту войну, отметив, что важно, чтобы было реализовано то, о чем стороны договариваются. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Единственное, что может заставить этот российский вирус войны остановиться, – это сила, сильные решения, сильная помощь. Мы говорили об этом в Нью-Йорке со многими нашими близкими партнерами и, конечно, мы говорили с президентом Трампом. Президент Трамп очень хорошо информирован о ситуации на фронте, о том, что россияне делают и в чем они пытаются всех обмануть. Мы говорим с Америкой о конкретных вещах, которые могут остановить эту войну. Рецепты есть. Важно, чтобы было реализовано то, о чем мы договариваемся 

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский попросил у лидера США Дональда Трампа ракеты Tomahawk во время их встречи.

Павел Башинский

Политика
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина