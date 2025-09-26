"Рецепты есть": Зеленский раскрыл детали переговоров с США о прекращении войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина говорит с США о конкретных вещах, которые могут остановить эту войну, отметив, что важно, чтобы было реализовано то, о чем стороны договариваются. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Единственное, что может заставить этот российский вирус войны остановиться, – это сила, сильные решения, сильная помощь. Мы говорили об этом в Нью-Йорке со многими нашими близкими партнерами и, конечно, мы говорили с президентом Трампом. Президент Трамп очень хорошо информирован о ситуации на фронте, о том, что россияне делают и в чем они пытаются всех обмануть. Мы говорим с Америкой о конкретных вещах, которые могут остановить эту войну. Рецепты есть. Важно, чтобы было реализовано то, о чем мы договариваемся