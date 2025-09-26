Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – Telegraph

Президент Володимир Зеленський попросив у лідера США Дональда Трампа ракети Tomahawk під час їх зустрічі. Про це з посиланням на джерела повідомляє Telegraph, передає УНН.

Деталі

Президент України заявив своєму американському колезі, що високотехнологічна система озброєння допоможе путіну сісти за стіл переговорів для обговорення мирної угоди.

Численні джерела повідомили газеті Telegraph, що прохання було висловлено під час вкрай позитивної зустрічі двох лідерів, що відбулася в рамках ООН - йдеться в повідомленні.

В інтерв'ю після зустрічі Зеленський заявив, що Трамп згоден з його пропозицією про постачання крилатих ракет великої дальності, які дозволять москві опинитися в зоні досяжності ударів Києва.

Окремо дипломатичні джерела повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо сказав європейським колегам, що зміну тону пана Трампа щодо України слід розглядати "наскільки це можливо позитивно".

Рубіо також повідомив, що президент США "дуже розлючений" на пана путіна за те, що той ігнорує його спроби покласти край трирічній війні.

Як пише Telegraph, невідомо, чи будуть успішними спроби Зеленського отримати ракети Tomahawk від США.

З дальністю до 1500 миль та боєголовкою вагою 450 кг крилата ракета набагато ефективніша за будь-яку аналогічну зброю великої дальності, подаровану Києву західними союзниками.

Джо Байден, колишній президент США, відхилив аналогічне прохання, яке було частиною 10-пунктного "Плану перемоги", представленого Зеленським наприкінці терміну Байдена в Білому домі.

Надання ракет великої дальності вважалося занадто ризикованим, оскільки вона зможе вражати цілі в москві та, ймовірно, уникати найсучасніших систем протиповітряної оборони росії, що потенційно може призвести до "ескалації" конфлікту.

Трамп розглядав передачу ракет Tomahawk для України - WP

В інтерв'ю Axios на запитання, що потрібно Україні, щоб надав Трамп для перемоги на полі бою, Зеленський відповів: "Я думаю, що президент Трамп знає. Я сказав йому, що нам потрібно. Я не скажу вам, що саме це було, але скажу, що він сказав: "Ми над цим попрацюємо".

На уточнююче запитання, чи це була система озброєння, Зеленський відповів: "Так. Вона нам потрібна. До речі, це не означає, що ми будемо її використовувати. Це буде додатковий тиск на путіна, щоб він сів за стіл переговорів. (Трамп – ред.) може зупинити путіна".

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з лідером США Дональдом Трампом отримав підтримку щодо можливості завдання ударів по об’єктах росії у відповідь на атаки на українську енергетику.