Ексклюзив
14:01 • 20 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
13:31 • 1776 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
12:45 • 5954 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
09:46 • 13260 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
09:25 • 18091 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01 • 26481 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 32435 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 37131 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28233 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 39797 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
14:01 • 20 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto12:18 • 10590 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video09:01 • 26481 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 32435 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 37131 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – Telegraph

Київ • УНН

 • 5974 перегляди

Президент України Володимир Зеленський попросив у Дональда Трампа ракети Tomahawk для тиску на путіна. Трамп погодився розглянути пропозицію, яка раніше була відхилена Байденом.

Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – Telegraph

Президент Володимир Зеленський попросив у лідера США Дональда Трампа ракети Tomahawk під час їх зустрічі. Про це з посиланням на джерела повідомляє Telegraph, передає УНН.

Деталі

Президент України заявив своєму американському колезі, що високотехнологічна система озброєння допоможе путіну сісти за стіл переговорів для обговорення мирної угоди.

Численні джерела повідомили газеті Telegraph, що прохання було висловлено під час вкрай позитивної зустрічі двох лідерів, що відбулася в рамках ООН 

- йдеться в повідомленні.

В інтерв'ю після зустрічі Зеленський заявив, що Трамп згоден з його пропозицією про постачання крилатих ракет великої дальності, які дозволять москві опинитися в зоні досяжності ударів Києва.

Окремо дипломатичні джерела повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо сказав європейським колегам, що зміну тону пана Трампа щодо України слід розглядати "наскільки це можливо позитивно".

Рубіо також повідомив, що президент США "дуже розлючений" на пана путіна за те, що той ігнорує його спроби покласти край трирічній війні.

Як пише Telegraph, невідомо, чи будуть успішними спроби Зеленського отримати ракети Tomahawk від США.

З дальністю до 1500 миль та боєголовкою вагою 450 кг крилата ракета набагато ефективніша за будь-яку аналогічну зброю великої дальності, подаровану Києву західними союзниками.

Джо Байден, колишній президент США, відхилив аналогічне прохання, яке було частиною 10-пунктного "Плану перемоги", представленого Зеленським наприкінці терміну Байдена в Білому домі.

Надання ракет великої дальності вважалося занадто ризикованим, оскільки вона зможе вражати цілі в москві та, ймовірно, уникати найсучасніших систем протиповітряної оборони росії, що потенційно може призвести до "ескалації" конфлікту.

Трамп розглядав передачу ракет Tomahawk для України - WP15.07.25, 08:16 • 6133 перегляди

В інтерв'ю Axios на запитання, що потрібно Україні, щоб надав Трамп для перемоги на полі бою, Зеленський відповів: "Я думаю, що президент Трамп знає. Я сказав йому, що нам потрібно. Я не скажу вам, що саме це було, але скажу, що він сказав: "Ми над цим попрацюємо".

На уточнююче запитання, чи це була система озброєння, Зеленський відповів: "Так. Вона нам потрібна. До речі, це не означає, що ми будемо її використовувати. Це буде додатковий тиск на путіна, щоб він сів за стіл переговорів. (Трамп – ред.) може зупинити путіна".

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з лідером США Дональдом Трампом отримав підтримку щодо можливості завдання ударів по об’єктах росії у відповідь на атаки на українську енергетику.

Анна Мурашко

Війна в УкраїніПолітика
Електроенергія
Володимир Путін
Марко Рубіо
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Джо Байден
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Київ