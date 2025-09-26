$41.490.08
13:31
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
12:45
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
09:46
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
09:01
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – Telegraph

Киев • УНН

 • 3536 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа ракеты Tomahawk для давления на путина. Трамп согласился рассмотреть предложение, которое ранее было отклонено Байденом.

Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – Telegraph

Президент Владимир Зеленский попросил у лидера США Дональда Трампа ракеты Tomahawk во время их встречи. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegraph, передает УНН.

Детали

Президент Украины заявил своему американскому коллеге, что высокотехнологичная система вооружения поможет путину сесть за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

Многочисленные источники сообщили газете Telegraph, что просьба была высказана во время крайне позитивной встречи двух лидеров, состоявшейся в рамках ООН 

- говорится в сообщении.

В интервью после встречи Зеленский заявил, что Трамп согласен с его предложением о поставках крылатых ракет большой дальности, которые позволят москве оказаться в зоне досягаемости ударов Киева.

Отдельно дипломатические источники сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио сказал европейским коллегам, что изменение тона господина Трампа в отношении Украины следует рассматривать "насколько это возможно позитивно".

Рубио также сообщил, что президент США "очень зол" на господина путина за то, что тот игнорирует его попытки положить конец трехлетней войне.

Как пишет Telegraph, неизвестно, будут ли успешными попытки Зеленского получить ракеты Tomahawk от США.

С дальностью до 1500 миль и боеголовкой весом 450 кг крылатая ракета намного эффективнее любого аналогичного оружия большой дальности, подаренного Киеву западными союзниками.

Джо Байден, бывший президент США, отклонил аналогичную просьбу, которая была частью 10-пунктного "Плана победы", представленного Зеленским в конце срока Байдена в Белом доме.

Предоставление ракет большой дальности считалось слишком рискованным, поскольку она сможет поражать цели в москве и, вероятно, избегать самых современных систем противовоздушной обороны россии, что потенциально может привести к "эскалации" конфликта.

В интервью Axios на вопрос, что нужно Украине, чтобы предоставил Трамп для победы на поле боя, Зеленский ответил: "Я думаю, что президент Трамп знает. Я сказал ему, что нам нужно. Я не скажу вам, что именно это было, но скажу, что он сказал: "Мы над этим поработаем".

На уточняющий вопрос, была ли это система вооружения, Зеленский ответил: "Да. Она нам нужна. Кстати, это не означает, что мы будем ее использовать. Это будет дополнительное давление на путина, чтобы он сел за стол переговоров. (Трамп – ред.) может остановить путина".

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с лидером США Дональдом Трампом получил поддержку относительно возможности нанесения ударов по объектам россии в ответ на атаки на украинскую энергетику.

Анна Мурашко

Война в УкраинеПолитика
Электроэнергия
Владимир Путин
Марко Рубио
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Джо Байден
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Киев