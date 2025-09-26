Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – Telegraph

Президент Владимир Зеленский попросил у лидера США Дональда Трампа ракеты Tomahawk во время их встречи. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegraph, передает УНН.

Детали

Президент Украины заявил своему американскому коллеге, что высокотехнологичная система вооружения поможет путину сесть за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

Многочисленные источники сообщили газете Telegraph, что просьба была высказана во время крайне позитивной встречи двух лидеров, состоявшейся в рамках ООН - говорится в сообщении.

В интервью после встречи Зеленский заявил, что Трамп согласен с его предложением о поставках крылатых ракет большой дальности, которые позволят москве оказаться в зоне досягаемости ударов Киева.

Отдельно дипломатические источники сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио сказал европейским коллегам, что изменение тона господина Трампа в отношении Украины следует рассматривать "насколько это возможно позитивно".

Рубио также сообщил, что президент США "очень зол" на господина путина за то, что тот игнорирует его попытки положить конец трехлетней войне.

Как пишет Telegraph, неизвестно, будут ли успешными попытки Зеленского получить ракеты Tomahawk от США.

С дальностью до 1500 миль и боеголовкой весом 450 кг крылатая ракета намного эффективнее любого аналогичного оружия большой дальности, подаренного Киеву западными союзниками.

Джо Байден, бывший президент США, отклонил аналогичную просьбу, которая была частью 10-пунктного "Плана победы", представленного Зеленским в конце срока Байдена в Белом доме.

Предоставление ракет большой дальности считалось слишком рискованным, поскольку она сможет поражать цели в москве и, вероятно, избегать самых современных систем противовоздушной обороны россии, что потенциально может привести к "эскалации" конфликта.

Трамп рассматривал передачу ракет Tomahawk для Украины - WP

В интервью Axios на вопрос, что нужно Украине, чтобы предоставил Трамп для победы на поле боя, Зеленский ответил: "Я думаю, что президент Трамп знает. Я сказал ему, что нам нужно. Я не скажу вам, что именно это было, но скажу, что он сказал: "Мы над этим поработаем".

На уточняющий вопрос, была ли это система вооружения, Зеленский ответил: "Да. Она нам нужна. Кстати, это не означает, что мы будем ее использовать. Это будет дополнительное давление на путина, чтобы он сел за стол переговоров. (Трамп – ред.) может остановить путина".

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с лидером США Дональдом Трампом получил поддержку относительно возможности нанесения ударов по объектам россии в ответ на атаки на украинскую энергетику.