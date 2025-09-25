Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з лідером США Дональдом Трампом отримав підтримку щодо можливості завдання ударів по об’єктах росії у відповідь на атаки на українську енергетику. Про це він заявив під час інтерв'ю з Бараком Равідом в ефірі "Шоу Axios" передає УНН.

Деталі

Він підкреслив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом отримав згоду на використання додаткових систем озброєння для тиску на кремль та прискорення закінчення війни, наголосивши при цьому, що цивільне населення не постраждає.

Якщо вони атакуватимуть нашу енергетику, президент Трамп підтримує ідею, що ми можемо відповісти щодо енергетики – сказав Зеленський.

Також він додав, що Трамп "сказав те саме про російські заводи з виробництва безпілотників або ракетні об'єкти".

Президент зазначив, що в Україні вже є безпілотники, які можуть завдавати ударів глибоко всередині росії , але також сказав, що існує додаткова система озброєння, яку він хоче мати, щоб пришвидшити закінчення війни й змусити путіна сісти за стіл переговорів.

Президент Трамп знає, я сказав йому вчора, що нам потрібно, одне. Нам це потрібно, але це не означає, що ми це використовуватимемо. Бо якщо ми це зробимо, я думаю, це буде додатковий тиск на путіна, щоб він сів і висловлювався - додав Зеленський.

Зеленський заявив, що Україна не бомбардуватиме цивільне населення, бо "ми не терористи". Але він натякнув, що центри російської влади, такі як кремль, могли б стати мішенями.

"Вони повинні знати, де знаходяться бомбосховища", – сказав Зеленський про кремлівських чиновників.

"Їм це потрібно. Якщо вони не зупинять війну, то їм це знадобиться в будь-якому разі. Вони повинні знати, що ми в Україні щодня будемо відповідати. Якщо вони нападуть на нас, ми їм відповімо" – додав Зеленський.

