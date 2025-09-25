Зеленський заявив, що готовий піти у відставку після завершення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що буде готовий залишити посаду після завершення війни. Під час інтерв'ю з Бараком Равідом в ефірі "Шоу Axios" він пообіцяв звернутися до парламенту з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто припинення вогню та забезпечені гарантії безпеки, пише УНН.

Деталі

На запитання, чи вважатиме він свою роботу завершеною після закінчення війни, Зеленський відповів, що буде "готовий піти у відставку". Водночас він додав, що вибори були відкладені на невизначений термін через війну, і цим скористалися критики.

"Моя мета - завершити війну, а не продовжувати балотуватися на посаду. У такий складний час, безумовно, я хочу бути разом зі своєю країною, допомагати своїй країні, але це не буде завжди. Моя ціль – припинення війни", - сказав він.

Президент зазначив, що "звернеться до парламенту України з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто припинення вогню".

Зеленський підкреслив, що у разі перемир'я проведення виборів можливе, попри те, що це викличе складнощі через положення Конституції. Однак він додав, що це буде можливим за "підтримки партнерів та за умови наявності гарантій безпеки".

