Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори в країні можливі лише у разі перемир’я, за підтримки міжнародних партнерів та наявності гарантій безпеки. Про це він заявив під час інтерв'ю з Бретом Байєром з Fox News, передає УНН.
Деталі
"Ми готові. Якщо буде перемир'я, навіть якщо це складно згідно з нашою Конституцією", - сказав Президент.
Він додав, що це буде можливим за "підтримки партнерів та за умови наявності гарантій безпеки".
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна може виграти війну, а також повернути всі завойовані території.
Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський відзначив позитивну риторику Дональда Трампа щодо повернення всіх українських територій та наголосив, що обидві країни прагнуть якнайшвидше завершити війну.