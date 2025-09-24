Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Ексклюзив
07:25 • 352 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 1386 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 1984 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 19059 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 37301 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 31564 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 30183 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 59034 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 28650 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 64921 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
81%
755мм
Популярнi новини
У тимчасово окупованому Маріуполі рф будує "митницю"23 вересня, 23:53 • 15788 перегляди
лавров прибув до Нью-Йорка на 80-ту сесію Генасамблеї ООН24 вересня, 01:25 • 14452 перегляди
На 88-му році життя померла кіноакторка Клаудія КардиналеPhoto02:37 • 14968 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 14761 перегляди
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у БашкортостаніPhotoVideo06:00 • 11340 перегляди
Публікації
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto05:30 • 11094 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 15066 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 59038 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 43130 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 59860 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Едгарс Рінкевичс
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Нью-Йорк
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 24830 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 85547 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 46221 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 60861 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 112536 перегляди
Актуальне
МіГ-31
The Guardian
Fox News
YouTube
Шахед-136

Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори в країні можливі лише за умови перемир'я, підтримки міжнародних партнерів та гарантій безпеки. Він зазначив, що це складно згідно з Конституцією, але можливо.

Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори в країні можливі лише у разі перемир’я, за підтримки міжнародних партнерів та наявності гарантій безпеки. Про це він заявив під час інтерв'ю з Бретом Байєром з Fox News, передає УНН.

Деталі

"Ми готові. Якщо буде перемир'я, навіть якщо це складно згідно з нашою Конституцією", - сказав Президент.

Він додав, що це буде можливим за "підтримки партнерів та за умови наявності гарантій безпеки".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна може виграти війну, а також повернути всі завойовані території.

Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський відзначив позитивну риторику Дональда Трампа щодо повернення всіх українських територій та наголосив, що обидві країни прагнуть якнайшвидше завершити війну.

Альона Уткіна

СуспільствоПолітика
Fox News
Дональд Трамп
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна