Зеленский назвал условия для проведения выборов в Украине
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в стране возможны только при условии перемирия, поддержки международных партнеров и гарантий безопасности. Он отметил, что это сложно согласно Конституции, но возможно.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в стране возможны только в случае перемирия, при поддержке международных партнеров и наличии гарантий безопасности. Об этом он заявил во время интервью с Бретом Байером из Fox News, передает УНН.
Детали
"Мы готовы. Если будет перемирие, даже если это сложно согласно нашей Конституции", - сказал Президент.
Он добавил, что это будет возможно при "поддержке партнеров и при условии наличия гарантий безопасности".
Напомним
Ранее УНН писал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина может выиграть войну, а также вернуть все завоеванные территории.
В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский отметил позитивную риторику Дональда Трампа относительно возвращения всех украинских территорий и подчеркнул, что обе страны стремятся как можно скорее завершить войну.