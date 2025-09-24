$41.380.13
Эксклюзив
07:25
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
Зеленский назвал условия для проведения выборов в Украине

Киев • УНН

 • 1806 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в стране возможны только при условии перемирия, поддержки международных партнеров и гарантий безопасности. Он отметил, что это сложно согласно Конституции, но возможно.

Зеленский назвал условия для проведения выборов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в стране возможны только в случае перемирия, при поддержке международных партнеров и наличии гарантий безопасности. Об этом он заявил во время интервью с Бретом Байером из Fox News, передает УНН.

Детали

"Мы готовы. Если будет перемирие, даже если это сложно согласно нашей Конституции", - сказал Президент.

Он добавил, что это будет возможно при "поддержке партнеров и при условии наличия гарантий безопасности".

Напомним

Ранее УНН писал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина может выиграть войну, а также вернуть все завоеванные территории.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский отметил позитивную риторику Дональда Трампа относительно возвращения всех украинских территорий и подчеркнул, что обе страны стремятся как можно скорее завершить войну.

Алена Уткина

