Трамп показав, що хоче підтримувати Україну до кінця - Зеленський

$41.380.13
48.730.31
ukenru
06:56 • 704 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 1128 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 18501 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 36342 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 30821 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 29585 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 57878 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 28421 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 64645 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 42832 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
81%
755мм
Популярнi новини
У тимчасово окупованому Маріуполі рф будує "митницю"23 вересня, 23:53 • 15032 перегляди
лавров прибув до Нью-Йорка на 80-ту сесію Генасамблеї ООН01:25 • 13706 перегляди
На 88-му році життя померла кіноакторка Клаудія КардиналеPhoto02:37 • 14218 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 13509 перегляди
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у БашкортостаніPhotoVideo06:00 • 10370 перегляди
Публікації
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto05:30 • 10383 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 13774 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 57878 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 42369 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 59047 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Едгарс Рінкевичс
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Нью-Йорк
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 24239 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 84982 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 45702 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 60372 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 112062 перегляди
Актуальне
МіГ-31
The Guardian
Fox News
YouTube
Шахед-136

Трамп показав, що хоче підтримувати Україну до кінця - Зеленський

Київ • УНН

 • 270 перегляди

Президент України Володимир Зеленський відзначив позитивну риторику Дональда Трампа щодо повернення всіх українських територій. Обидва лідери прагнуть якнайшвидшого завершення війни, що стало відомо після інтерв'ю Зеленського для Fox News.

Трамп показав, що хоче підтримувати Україну до кінця - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначив позитивну риторику президента США Дональда Трампа щодо повернення всіх українських територій та наголосив, що обидві країни прагнуть якнайшвидше завершити війну. Про це він заявив під час інтерв'ю з Бретом Баєром з Fox News, передає УНН.

Деталі

На запитання Баєра, чи покращилися його відносини із Трампом, Зеленський відповів згодою.

"Я думаю, що у нас кращі відносини, ніж раніше. І я думаю, що у нас не було близьких відносин, можливо, тому що у нас не було часу. Я не знаю. Я не знаю інших причин. Добре, що у нас багато телефонних розмов та зустрічей. І я думаю, що той факт, що путін так багато разів брехав президенту Трампу, також вплинув на нас", - сказав Зеленський.

Журналіст звернувся до українського лідера із питанням щодо останнього поста Трампа у Truth Social, який він зробив після спільної зустрічі із Президентом України. Зокрема там ішлося про те, що американська сторона "ознайомилася та повністю зрозуміла військову та економічну ситуацію між Україною та росією і побачила економічні проблеми росії". На цьому тлі президент США додав, що думає, що "Україна за підтримки Європейського Союзу має можливість боротися та повернути всю Україну в її первісному вигляді".

На запитання, чи був Зеленський здивований такою риторикою Трампа, він відповів: "Трохи".

"Я маю на увазі, я впевнений у своєму народі, у своїй армії, і я впевнений у силі Сполучених Штатів. Але президент Трамп був більш позитивним у цьому, і він показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця. Тож ми розуміємо зараз, що готові закінчити цю війну якомога швидше. І він хоче, і я хочу, і наш народ хоче", - підсумував Президент.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп тепер довіряє більше йому, ніж російському диктатору володимиру путіну.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Володимир Путін
Fox News
Дональд Трамп
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна