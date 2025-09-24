Трамп показав, що хоче підтримувати Україну до кінця - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначив позитивну риторику президента США Дональда Трампа щодо повернення всіх українських територій та наголосив, що обидві країни прагнуть якнайшвидше завершити війну. Про це він заявив під час інтерв'ю з Бретом Баєром з Fox News, передає УНН.

Деталі

На запитання Баєра, чи покращилися його відносини із Трампом, Зеленський відповів згодою.

"Я думаю, що у нас кращі відносини, ніж раніше. І я думаю, що у нас не було близьких відносин, можливо, тому що у нас не було часу. Я не знаю. Я не знаю інших причин. Добре, що у нас багато телефонних розмов та зустрічей. І я думаю, що той факт, що путін так багато разів брехав президенту Трампу, також вплинув на нас", - сказав Зеленський.

Журналіст звернувся до українського лідера із питанням щодо останнього поста Трампа у Truth Social, який він зробив після спільної зустрічі із Президентом України. Зокрема там ішлося про те, що американська сторона "ознайомилася та повністю зрозуміла військову та економічну ситуацію між Україною та росією і побачила економічні проблеми росії". На цьому тлі президент США додав, що думає, що "Україна за підтримки Європейського Союзу має можливість боротися та повернути всю Україну в її первісному вигляді".

На запитання, чи був Зеленський здивований такою риторикою Трампа, він відповів: "Трохи".

"Я маю на увазі, я впевнений у своєму народі, у своїй армії, і я впевнений у силі Сполучених Штатів. Але президент Трамп був більш позитивним у цьому, і він показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця. Тож ми розуміємо зараз, що готові закінчити цю війну якомога швидше. І він хоче, і я хочу, і наш народ хоче", - підсумував Президент.

