Трамп показал, что хочет поддерживать Украину до конца - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил позитивную риторику президента США Дональда Трампа относительно возвращения всех украинских территорий и подчеркнул, что обе страны стремятся как можно скорее завершить войну. Об этом он заявил во время интервью с Бретом Байером из Fox News, передает УНН.

Детали

На вопрос Байера, улучшились ли его отношения с Трампом, Зеленский ответил согласием.

"Я думаю, что у нас лучшие отношения, чем раньше. И я думаю, что у нас не было близких отношений, возможно, потому что у нас не было времени. Я не знаю. Я не знаю других причин. Хорошо, что у нас много телефонных разговоров и встреч. И я думаю, что тот факт, что путин так много раз лгал президенту Трампу, также повлиял на нас", - сказал Зеленский.

Журналист обратился к украинскому лидеру с вопросом относительно последнего поста Трампа в Truth Social, который он сделал после совместной встречи с Президентом Украины. В частности, там говорилось о том, что американская сторона "ознакомилась и полностью поняла военную и экономическую ситуацию между Украиной и россией и увидела экономические проблемы россии". На этом фоне президент США добавил, что думает, что "Украина при поддержке Европейского Союза имеет возможность бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде".

На вопрос, был ли Зеленский удивлен такой риторикой Трампа, он ответил: "Немного".

"Я имею в виду, я уверен в своем народе, в своей армии, и я уверен в силе Соединенных Штатов. Но президент Трамп был более позитивным в этом, и он показал, что хочет поддерживать Украину до самого конца. Так что мы понимаем сейчас, что готовы закончить эту войну как можно скорее. И он хочет, и я хочу, и наш народ хочет", - подытожил Президент.

Напомним

