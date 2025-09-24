Трамп показал, что хочет поддерживать Украину до конца - Зеленский

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Эксклюзив
07:25 • 336 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 1370 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 1968 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 19045 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 37274 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 31543 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 30164 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 58997 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 28643 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 64913 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
81%
755мм
Популярные новости
Во временно оккупированном Мариуполе РФ строит "таможню"23 сентября, 23:53 • 15788 просмотра
Лавров прибыл в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН24 сентября, 01:25 • 14452 просмотра
На 88-м году жизни скончалась киноактриса Клаудия КардиналеPhoto02:37 • 14968 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 14761 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в БашкортостанеPhotoVideo06:00 • 11340 просмотра
публикации
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto05:30 • 11068 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 15020 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 59004 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 43113 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 59843 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Эдгарс Ринкевичс
Кит Келлог
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Нью-Йорк
Великобритания
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 24821 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 85539 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 46214 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 60856 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 112531 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Хранитель
Фокс Ньюс
YouTube
Шахед-136

Трамп показал, что хочет поддерживать Украину до конца - Зеленский

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский отметил позитивную риторику Дональда Трампа относительно возвращения всех украинских территорий. Оба лидера стремятся к скорейшему завершению войны, что стало известно после интервью Зеленского для Fox News.

Трамп показал, что хочет поддерживать Украину до конца - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил позитивную риторику президента США Дональда Трампа относительно возвращения всех украинских территорий и подчеркнул, что обе страны стремятся как можно скорее завершить войну. Об этом он заявил во время интервью с Бретом Байером из Fox News, передает УНН.

Детали

На вопрос Байера, улучшились ли его отношения с Трампом, Зеленский ответил согласием.

"Я думаю, что у нас лучшие отношения, чем раньше. И я думаю, что у нас не было близких отношений, возможно, потому что у нас не было времени. Я не знаю. Я не знаю других причин. Хорошо, что у нас много телефонных разговоров и встреч. И я думаю, что тот факт, что путин так много раз лгал президенту Трампу, также повлиял на нас", - сказал Зеленский.

Журналист обратился к украинскому лидеру с вопросом относительно последнего поста Трампа в Truth Social, который он сделал после совместной встречи с Президентом Украины. В частности, там говорилось о том, что американская сторона "ознакомилась и полностью поняла военную и экономическую ситуацию между Украиной и россией и увидела экономические проблемы россии". На этом фоне президент США добавил, что думает, что "Украина при поддержке Европейского Союза имеет возможность бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде".

На вопрос, был ли Зеленский удивлен такой риторикой Трампа, он ответил: "Немного".

"Я имею в виду, я уверен в своем народе, в своей армии, и я уверен в силе Соединенных Штатов. Но президент Трамп был более позитивным в этом, и он показал, что хочет поддерживать Украину до самого конца. Так что мы понимаем сейчас, что готовы закончить эту войну как можно скорее. И он хочет, и я хочу, и наш народ хочет", - подытожил Президент.

Напомним

Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп теперь доверяет больше ему, чем российскому диктатору владимиру путину.

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина