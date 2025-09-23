Тепер Трамп довіряє мені набагато більше, ніж путіну - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп тепер довіряє більше йому, ніж російському диктатору володимиру путіну. Про це Зеленський заявив після зустрічі з Трампом, передає УНН.

Поступово він зрозумів, що путін ділився якоюсь інформацією, яка була далекою від правди на полі бою. Тепер він довіряє набагато більше мені, тому що інформація, якою володіють моя розвідка, якою ми ділимося з нашими партнерами, це вже інша інформація - сказав Зеленський.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна може виграти війну, а також повернути всі завойовані території.