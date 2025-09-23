$41.380.13
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
18:09 • 8238 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
17:44 • 10194 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 13547 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 31898 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 22776 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 52814 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем'єрів
23 вересня, 00:52 • 40570 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 38032 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічей
22 вересня, 17:45 • 50766 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 12:09 • 31899 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Метте Фредеріксен
Ігор Терехов
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Європа
Китай
Тепер Трамп довіряє мені набагато більше, ніж путіну - Зеленський

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп тепер більше довіряє йому, ніж путіну. Це сталося після того, як Трамп усвідомив неправдивість інформації від російського диктатора.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп тепер довіряє більше йому, ніж російському диктатору володимиру путіну. Про це Зеленський заявив після зустрічі з Трампом, передає УНН.

Поступово він зрозумів, що путін ділився якоюсь інформацією, яка була далекою від правди на полі бою. Тепер він довіряє набагато більше мені, тому що інформація, якою володіють моя розвідка, якою ми ділимося з нашими партнерами, це вже інша інформація 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна може виграти війну, а також повернути всі завойовані території.

Антоніна Туманова

