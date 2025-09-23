Теперь Трамп доверяет мне гораздо больше, чем путину - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп теперь больше доверяет ему, чем путину. Это произошло после того, как Трамп осознал ложность информации от российского диктатора.
Постепенно он понял, что путин делился какой-то информацией, которая была далека от правды на поле боя. Теперь он доверяет гораздо больше мне, потому что информация, которой владеет моя разведка, которой мы делимся с нашими партнерами, это уже другая информация
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина может выиграть войну, а также вернуть все завоеванные территории.