Теперь Трамп доверяет мне гораздо больше, чем путину - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп теперь доверяет больше ему, чем российскому диктатору владимиру путину. Об этом Зеленский заявил после встречи с Трампом, передает УНН.

Постепенно он понял, что путин делился какой-то информацией, которая была далека от правды на поле боя. Теперь он доверяет гораздо больше мне, потому что информация, которой владеет моя разведка, которой мы делимся с нашими партнерами, это уже другая информация - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина может выиграть войну, а также вернуть все завоеванные территории.