Теперь Трамп доверяет мне гораздо больше, чем путину - Зеленский

Киев • УНН

 • 454 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп теперь больше доверяет ему, чем путину. Это произошло после того, как Трамп осознал ложность информации от российского диктатора.

Теперь Трамп доверяет мне гораздо больше, чем путину - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп теперь доверяет больше ему, чем российскому диктатору владимиру путину. Об этом Зеленский заявил после встречи с Трампом, передает УНН.

Постепенно он понял, что путин делился какой-то информацией, которая была далека от правды на поле боя. Теперь он доверяет гораздо больше мне, потому что информация, которой владеет моя разведка, которой мы делимся с нашими партнерами, это уже другая информация 

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина может выиграть войну, а также вернуть все завоеванные территории.

Антонина Туманова

Политика
Владимир Путин
Дональд Трамп
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина