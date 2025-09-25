$41.410.03
Зеленский заявил, что готов уйти в отставку после завершения войны

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности уйти в отставку после окончания войны. Он обратится к парламенту с просьбой организовать выборы после прекращения огня и обеспечения гарантий безопасности.

Зеленский заявил, что готов уйти в отставку после завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет готов покинуть пост после завершения войны. Во время интервью с Бараком Равидом в эфире "Шоу Axios" он пообещал обратиться в парламент с просьбой организовать выборы, если будет достигнуто прекращение огня и обеспечены гарантии безопасности, пишет УНН.

Детали

На вопрос, будет ли он считать свою работу завершенной после окончания войны, Зеленский ответил, что будет "готов уйти в отставку". В то же время он добавил, что выборы были отложены на неопределенный срок из-за войны, и этим воспользовались критики.

"Моя цель - завершить войну, а не продолжать баллотироваться на пост. В такое сложное время, безусловно, я хочу быть вместе со своей страной, помогать своей стране, но это не будет всегда. Моя цель – прекращение войны", - сказал он.

Президент отметил, что "обратится в парламент Украины с просьбой организовать выборы, если будет достигнуто прекращение огня".

Зеленский подчеркнул, что в случае перемирия проведение выборов возможно, несмотря на то, что это вызовет сложности из-за положений Конституции. Однако он добавил, что это будет возможно при "поддержке партнеров и при условии наличия гарантий безопасности".

Зеленский назвал условия для проведения выборов в Украине24.09.25, 10:32 • 10707 просмотров

Алена Уткина

Политика
Владимир Зеленский
Украина