Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский

Киев • УНН

 • 1030 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп поддержал идею ударов по объектам России в ответ на атаки на украинскую энергетику. Президент Украины также намекнул на возможные удары по центрам российской власти, таким как Кремль.

Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с лидером США Дональдом Трампом получил поддержку относительно возможности нанесения ударов по объектам россии в ответ на атаки на украинскую энергетику. Об этом он заявил во время интервью с Бараком Равидом в эфире "Шоу Axios", передает УНН.

Детали

Он подчеркнул, что во время встречи с Дональдом Трампом получил согласие на использование дополнительных систем вооружения для давления на кремль и ускорения окончания войны, отметив при этом, что гражданское население не пострадает.

Если они будут атаковать нашу энергетику, президент Трамп поддерживает идею, что мы можем ответить по энергетике

– сказал Зеленский.

Также он добавил, что Трамп "сказал то же самое о российских заводах по производству беспилотников или ракетных объектах".

Президент отметил, что в Украине уже есть беспилотники, которые могут наносить удары глубоко внутри россии, но также сказал, что существует дополнительная система вооружения, которую он хочет иметь, чтобы ускорить окончание войны и заставить путина сесть за стол переговоров.

Президент Трамп знает, я сказал ему вчера, что нам нужно, одно. Нам это нужно, но это не значит, что мы это будем использовать. Потому что если мы это сделаем, я думаю, это будет дополнительное давление на путина, чтобы он сел и высказался

- добавил Зеленский.

Зеленский заявил, что Украина не будет бомбить гражданское население, потому что "мы не террористы". Но он намекнул, что центры российской власти, такие как кремль, могли бы стать мишенями.

"Они должны знать, где находятся бомбоубежища", – сказал Зеленский о кремлевских чиновниках.

"Им это нужно. Если они не остановят войну, то им это понадобится в любом случае. Они должны знать, что мы в Украине каждый день будем отвечать. Если они нападут на нас, мы им ответим" – добавил Зеленский.

Напомним

Ранее УНН писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности уйти в отставку после окончания войны. Он обратится к парламенту с просьбой организовать выборы после прекращения огня и обеспечения гарантий безопасности.

Алена Уткина

