Трамп рассматривал передачу ракет Tomahawk для Украины - WP
Киев • УНН
Дональд Трамп рассматривал возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, способных достичь Москвы и Санкт-Петербурга. Этот вопрос обсуждался, но ракеты пока исключены из списка поставок.
Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность передачи ракет Tomahawk для Украины, говорится в статье The Washington Post авторства колумниста, освещающего зарубежные дела, Дэвида Игнатиуса, пишет УНН.
Трамп... рассматривал возможность отправки крылатых ракет Tomahawk... Если их запустить из Украины, они могут поразить Москву и Санкт-Петербург, и этот вопрос обсуждался еще в пятницу. Но... Tomahawk сейчас исключены из списка поставок. Их могут развернуть позже, если Трамп захочет еще больше рычагов влияния
Трамп объявил о соглашении с НАТО о поставках оружия Украине14.07.25, 19:51 • 9302 просмотра