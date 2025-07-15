Трамп рассматривал передачу ракет Tomahawk для Украины - WP

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность передачи ракет Tomahawk для Украины, говорится в статье The Washington Post авторства колумниста, освещающего зарубежные дела, Дэвида Игнатиуса, пишет УНН.

Трамп... рассматривал возможность отправки крылатых ракет Tomahawk... Если их запустить из Украины, они могут поразить Москву и Санкт-Петербург, и этот вопрос обсуждался еще в пятницу. Но... Tomahawk сейчас исключены из списка поставок. Их могут развернуть позже, если Трамп захочет еще больше рычагов влияния