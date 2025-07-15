Трамп розглядав передачу ракет Tomahawk для України - WP
Київ • УНН
Дональд Трамп розглядав можливість передачі Україні крилатих ракет Tomahawk, здатних досягти Москви та Санкт-Петербурга. Це питання обговорювалося, але ракети наразі виключені зі списку поставок.
Президент США Дональд Трамп розглядав можливість передачі ракет Tomahawk для України, ідеться у статті The Washington Post авторства колумніста, що висвітлює закордонні справи, Девіда Ігнатіуса, пише УНН.
Трамп... розглядав можливість відправки крилатих ракет Tomahawk... Якщо їх запустити з України, вони можуть вразити москву та санкт-петербург, і це питання обговорювалося ще в п'ятницю. Але... Tomahawk наразі виключені зі списку поставок. Їх можуть розгорнути пізніше, якщо Трамп захоче ще більше важелів впливу
Трамп оголосив про угоду з НАТО про постачання зброї Україні14.07.25, 19:51 • 9358 переглядiв