Трамп розглядав передачу ракет Tomahawk для України - WP

Президент США Дональд Трамп розглядав можливість передачі ракет Tomahawk для України, ідеться у статті The Washington Post авторства колумніста, що висвітлює закордонні справи, Девіда Ігнатіуса, пише УНН.

Трамп... розглядав можливість відправки крилатих ракет Tomahawk... Якщо їх запустити з України, вони можуть вразити москву та санкт-петербург, і це питання обговорювалося ще в п'ятницю. Але... Tomahawk наразі виключені зі списку поставок. Їх можуть розгорнути пізніше, якщо Трамп захоче ще більше важелів впливу