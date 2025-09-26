россияне нанесли по меньшей мере два удара по Запорожью: есть пострадавшие и разрушения
Киев • УНН
Вечером 26 сентября российская армия нанесла по Запорожью не менее двух ударов. В результате обстрела есть пострадавшие, повреждена гражданская инфраструктура. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.
Подробности
В пятницу, 26 сентября в 23:22 Иван Федоров написал в своем Telegram-канале, что россияне попали по объекту гражданской инфраструктуры.
Предварительно есть пострадавшие
По его словам, РФ нанесла по Запорожью не менее двух ударов. Частично разрушено здание магазина.
