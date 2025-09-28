Российские войска нанесли четыре удара по Запорожью, есть разрушения и раненые - ОВА
Киев • УНН
Российские войска ночью нанесли по меньшей мере четыре удара по Запорожью, повреждены АЗС и частный дом. Двое мужчин 21 и 32 лет, а также 22-летняя женщина получили травмы.
Российские войска ночью нанесли по меньшей мере четыре удара по Запорожью. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Удар по частному сектору. Дом разрушен. Люди травмированы. С кем ведет войну россия?!
В результате атаки повреждена автозаправочная станция и ее оборудование. За медицинской помощью обратились двое мужчин 21 и 32 лет.
Впоследствии один из вражеских ударов был нанесен по частному сектору, в результате чего разрушен дом. Количество раненых возросло до трех - среди пострадавших также 22-летняя женщина. Медики оказывают необходимую помощь.
Напомним
Вечером 26 сентября российская армия совершила по меньшей мере два удара по Запорожью, попав в объект гражданской инфраструктуры.
