российские войска добились успеха на трех направлениях фронта - DeepState

Вражеский БПЛА попал в крышу мебельного магазина в Харькове, есть пострадавшие 26 сентября, 15:06 • 3514 просмотра

Украина спасла еще троих молодых людей из оккупации: в ОП раскрыли детали 26 сентября, 15:36 • 4424 просмотра

Число пострадавших от удара вражеского БпЛА в Харькове возросло до четырех 26 сентября, 15:48 • 5340 просмотра