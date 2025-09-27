российские войска добились успеха на трех направлениях фронта - DeepState

$41.490.08
26 сентября, 14:33 • 20294 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 37655 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 19426 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 19804 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 22551 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 21867 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 36822 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 40935 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 45041 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28987 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Вражеский БПЛА попал в крышу мебельного магазина в Харькове, есть пострадавшие26 сентября, 15:06 • 3514 просмотра
Украина спасла еще троих молодых людей из оккупации: в ОП раскрыли детали26 сентября, 15:36 • 4424 просмотра
Число пострадавших от удара вражеского БпЛА в Харькове возросло до четырех26 сентября, 15:48 • 5340 просмотра
Сейчас на столе выгодное для Украины мирное соглашение, если они не согласятся, то россия захватит всю страну - лукашенко26 сентября, 16:04 • 5678 просмотра
Заставляют драться до смерти или бросают в ямы без воды и еды: оккупанты сформировали мобильные группы для расправы над дезертирами26 сентября, 16:16 • 4586 просмотра
российские войска добились успеха на трех направлениях фронта - DeepState

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Российские войска добились частичного территориального успеха в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Оккупанты продвинулись вблизи Ямполя, Березового, Калиновского, Ольговского и Новоивановки.

российские войска добились успеха на трех направлениях фронта - DeepState

По состоянию на вечер пятницы, 26 сентября, российские войска достигли частичного территориального успеха, продвинувшись в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом информирует аналитический OSINT-проект DeepState, передает УНН.

Детали

По данным аналитиков проекта, в Донецкой области оккупанты продвинулись вблизи Ямполя, в Днепропетровской - возле Березового и Калиновского, а в Запорожской - в районах Ольговского и Новоивановки.

Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Ямполя, Березового Калиновского, Ольговского и Новоивановки

- говорится в сообщении.

Напомним

26 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел военное совещание, где обсудили ситуацию на фронте и контрнаступательную операцию на Добропольском направлении. Освобождено 168,8 км² территории, а потери россиян составили почти 3 тысячи человек.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Донецкая область
Днепропетровская область
Запорожская область
Владимир Зеленский
Украина