российские войска добились успеха на трех направлениях фронта - DeepState
Киев • УНН
Российские войска добились частичного территориального успеха в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Оккупанты продвинулись вблизи Ямполя, Березового, Калиновского, Ольговского и Новоивановки.
Детали
По данным аналитиков проекта, в Донецкой области оккупанты продвинулись вблизи Ямполя, в Днепропетровской - возле Березового и Калиновского, а в Запорожской - в районах Ольговского и Новоивановки.
Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Ямполя, Березового Калиновского, Ольговского и Новоивановки
Напомним
26 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел военное совещание, где обсудили ситуацию на фронте и контрнаступательную операцию на Добропольском направлении. Освобождено 168,8 км² территории, а потери россиян составили почти 3 тысячи человек.
