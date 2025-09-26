Зеленський заслухав доповідь про ситуацію на фронті: звільнено 168,8 км² території

Президент України Володимир Зеленський провів військову нараду щодо поточної ситуації на фронті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.

Зеленський заслухав доповіді щодо фронту - ключових напрямків, а також ситуації в прикордонні. Особливу увагу було приділено контрнаступальній операції на Добропільському напрямку.

Станом на сьогоднішній ранок від початку операції вже звільнено 168,8 км² території та ще 187,7 км² зачищені від російських диверсійних груп. Загальні втрати росіян тільки в межах цієї нашої операції вже майже 3 тисячі осіб, і більшість - це безповоротні втрати