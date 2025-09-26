Зеленський заслухав доповідь про ситуацію на фронті: звільнено 168,8 км² території
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський провів військову нараду, де обговорили ситуацію на фронті та контрнаступальну операцію на Добропільському напрямку. Звільнено 168,8 км² території, а втрати росіян склали майже 3 тисячі осіб.
Президент України Володимир Зеленський провів військову нараду щодо поточної ситуації на фронті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.
Деталі
Зеленський заслухав доповіді щодо фронту - ключових напрямків, а також ситуації в прикордонні. Особливу увагу було приділено контрнаступальній операції на Добропільському напрямку.
Станом на сьогоднішній ранок від початку операції вже звільнено 168,8 км² території та ще 187,7 км² зачищені від російських диверсійних груп. Загальні втрати росіян тільки в межах цієї нашої операції вже майже 3 тисячі осіб, і більшість - це безповоротні втрати
Також Президент заслухав доповіді щодо ситуації в Купʼянську та на навколишніх територіях. Учасники наради детально обговорили хід наших дій загалом на Харківщині та Донеччині.
Головком ЗСУ Олександр Сирський доповів і щодо збиття російського су-34 у Запорізькій області. Саме цей літак окупанти застосували для нещодавніх ударів по Запоріжжю, навколишніх містах і селах.
Будемо й надалі цілком справедливо знищувати російську військову авіацію у відповідь на удари по наших містах, по наших людях. Працюємо з партнерами і для того, щоб додатково зміцнити наш захист неба. За підсумками зустрічей та домовленостей у Нью-Йорку цими днями є відповідні доручення Міністерству оборони та українським дипломатам
Нагадаємо
Президент України відреагував на нещодавні інциденти з дронами на українсько-угорському кордоні. За словами Володимира Зеленського, ці дрони могли вести розвідку промислового потенціалу в прикордонних районах України.