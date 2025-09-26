$41.490.08
Ексклюзив
14:01 • 30 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
13:31 • 1794 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
12:45 • 5976 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
09:46 • 13266 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
09:25 • 18097 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01 • 26492 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 32443 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 37135 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28235 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 39800 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Зеленський заслухав доповідь про ситуацію на фронті: звільнено 168,8 км² території

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Президент Володимир Зеленський провів військову нараду, де обговорили ситуацію на фронті та контрнаступальну операцію на Добропільському напрямку. Звільнено 168,8 км² території, а втрати росіян склали майже 3 тисячі осіб.

Зеленський заслухав доповідь про ситуацію на фронті: звільнено 168,8 км² території

Президент України Володимир Зеленський провів військову нараду щодо поточної ситуації на фронті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.

Деталі

Зеленський заслухав доповіді щодо фронту - ключових напрямків, а також ситуації в прикордонні. Особливу увагу було приділено контрнаступальній операції на Добропільському напрямку.

Станом на сьогоднішній ранок від початку операції вже звільнено 168,8 км² території та ще 187,7 км² зачищені від російських диверсійних груп. Загальні втрати росіян тільки в межах цієї нашої операції вже майже 3 тисячі осіб, і більшість - це безповоротні втрати

- повідомив глава держави.

Також Президент заслухав доповіді щодо ситуації в Купʼянську та на навколишніх територіях. Учасники наради детально обговорили хід наших дій загалом на Харківщині та Донеччині.

Головком ЗСУ Олександр Сирський доповів і щодо збиття російського су-34 у Запорізькій області. Саме цей літак окупанти застосували для нещодавніх ударів по Запоріжжю, навколишніх містах і селах.

Будемо й надалі цілком справедливо знищувати російську військову авіацію у відповідь на удари по наших містах, по наших людях. Працюємо з партнерами і для того, щоб додатково зміцнити наш захист неба. За підсумками зустрічей та домовленостей у Нью-Йорку цими днями є відповідні доручення Міністерству оборони та українським дипломатам

- заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Президент України відреагував на нещодавні інциденти з дронами на українсько-угорському кордоні. За словами Володимира Зеленського, ці дрони могли вести розвідку промислового потенціалу в прикордонних районах України.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітика
Державний кордон України
Донецька область
Харківська область
Запорізька область
Су-34
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Нью-Йорк
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна
Запоріжжя
Куп'янськ