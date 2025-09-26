Зеленский заслушал доклад о ситуации на фронте: освобождено 168,8 км² территории
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский провел военное совещание, где обсудили ситуацию на фронте и контрнаступательную операцию на Добропольском направлении. Освобождено 168,8 км² территории, а потери россиян составили почти 3 тысячи человек.
Президент Украины Владимир Зеленский провел военное совещание по текущей ситуации на фронте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.
Детали
Зеленский заслушал доклады по фронту - ключевым направлениям, а также ситуации в приграничье. Особое внимание было уделено контрнаступательной операции на Добропольском направлении.
По состоянию на сегодняшнее утро с начала операции уже освобождено 168,8 км² территории и еще 187,7 км² зачищены от российских диверсионных групп. Общие потери россиян только в рамках этой нашей операции уже почти 3 тысячи человек, и большинство - это безвозвратные потери
Также Президент заслушал доклады по ситуации в Купянске и на окружающих территориях. Участники совещания детально обсудили ход наших действий в целом на Харьковщине и Донетчине.
Главком ВСУ Александр Сырский доложил и по сбитию российского Су-34 в Запорожской области. Именно этот самолет оккупанты применили для недавних ударов по Запорожью, окружающим городам и селам.
Будем и впредь вполне справедливо уничтожать российскую военную авиацию в ответ на удары по нашим городам, по нашим людям. Работаем с партнерами и для того, чтобы дополнительно укрепить нашу защиту неба. По итогам встреч и договоренностей в Нью-Йорке в эти дни есть соответствующие поручения Министерству обороны и украинским дипломатам
Напомним
Президент Украины отреагировал на недавние инциденты с дронами на украинско-венгерской границе. По словам Владимира Зеленского, эти дроны могли вести разведку промышленного потенциала в приграничных районах Украины.