Зеленский заслушал доклад о ситуации на фронте: освобождено 168,8 км² территории

$41.490.08
48.710.05
ukenru
13:31 • 1662 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
12:45 • 5746 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
09:46 • 13194 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 18032 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
09:01 • 26379 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 32364 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 37065 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28228 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 39789 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 35879 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.6м/с
42%
763мм
Популярные новости
Украинская актриса получила роль профессора в сериале о Гарри ПоттереPhoto26 сентября, 04:40 • 9854 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 24492 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов09:12 • 16164 просмотра
Если путин согласится на перемирие на любой период, то в Украине могут пройти выборы - Зеленский11:16 • 4948 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto12:18 • 10438 просмотра
публикации
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto12:18 • 10497 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo09:01 • 26391 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 32374 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 37073 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 35833 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Юлия Свириденко
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Копенгаген
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов09:12 • 16226 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 24549 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 32456 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 40356 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 73661 просмотра
Актуальное
Financial Times
9К720 Искандер
Ракетный комплекс "Панцирь"
Дія (сервис)
E-6 Mercury

Зеленский заслушал доклад о ситуации на фронте: освобождено 168,8 км² территории

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Президент Владимир Зеленский провел военное совещание, где обсудили ситуацию на фронте и контрнаступательную операцию на Добропольском направлении. Освобождено 168,8 км² территории, а потери россиян составили почти 3 тысячи человек.

Зеленский заслушал доклад о ситуации на фронте: освобождено 168,8 км² территории

Президент Украины Владимир Зеленский провел военное совещание по текущей ситуации на фронте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.

Детали

Зеленский заслушал доклады по фронту - ключевым направлениям, а также ситуации в приграничье. Особое внимание было уделено контрнаступательной операции на Добропольском направлении.

По состоянию на сегодняшнее утро с начала операции уже освобождено 168,8 км² территории и еще 187,7 км² зачищены от российских диверсионных групп. Общие потери россиян только в рамках этой нашей операции уже почти 3 тысячи человек, и большинство - это безвозвратные потери

- сообщил глава государства.

Также Президент заслушал доклады по ситуации в Купянске и на окружающих территориях. Участники совещания детально обсудили ход наших действий в целом на Харьковщине и Донетчине.

Главком ВСУ Александр Сырский доложил и по сбитию российского Су-34 в Запорожской области. Именно этот самолет оккупанты применили для недавних ударов по Запорожью, окружающим городам и селам.

Будем и впредь вполне справедливо уничтожать российскую военную авиацию в ответ на удары по нашим городам, по нашим людям. Работаем с партнерами и для того, чтобы дополнительно укрепить нашу защиту неба. По итогам встреч и договоренностей в Нью-Йорке в эти дни есть соответствующие поручения Министерству обороны и украинским дипломатам

- заявил Владимир Зеленский.

Напомним

Президент Украины отреагировал на недавние инциденты с дронами на украинско-венгерской границе. По словам Владимира Зеленского, эти дроны могли вести разведку промышленного потенциала в приграничных районах Украины.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитика
Государственная граница Украины
Донецкая область
Харьковская область
Запорожская область
Су-34
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Нью-Йорк
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина
Запорожье
Купянск