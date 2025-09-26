Зеленский заслушал доклад о ситуации на фронте: освобождено 168,8 км² территории

Президент Украины Владимир Зеленский провел военное совещание по текущей ситуации на фронте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.

Зеленский заслушал доклады по фронту - ключевым направлениям, а также ситуации в приграничье. Особое внимание было уделено контрнаступательной операции на Добропольском направлении.

По состоянию на сегодняшнее утро с начала операции уже освобождено 168,8 км² территории и еще 187,7 км² зачищены от российских диверсионных групп. Общие потери россиян только в рамках этой нашей операции уже почти 3 тысячи человек, и большинство - это безвозвратные потери