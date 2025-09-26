Зеленський: угорські дрони могли вести розвідку промислового потенціалу в прикордонних районах України
Президент Зеленський заслухав доповідь щодо заходу дронів-розвідників в український повітряний простір з території Угорщини. Він доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту.
Президент України відреагував на нещодавні інциденти з дронами на українсько-угорському кордоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.
Деталі
Зеленський заслухав доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова, міністра оборони Дениса Шмигаля, а також профільного заступника керівника Офісу президента Павла Палісу.
Сирський доповів щодо заходу в український повітряний простір дронів-розвідників. На це Зеленський заявив, що дрони, ймовірно, залетіли з території Угорщини і могли розвідку щодо промислового потенціалу в прикордонних районах України.
Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту
Нагадаємо
В інтерв’ю AXIOS Володимир Зеленський заявив, що НАТО має збивати російські дрони та літаки, якщо вони порушують повітряний простір країн-членів Альянсу.