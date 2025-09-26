НАТО повинно збивати дрони й літаки рф, коли ті порушують повітряний простір – Зеленський

НАТО має збивати російські дрони та літаки, якщо вони порушують повітряний простір. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios, яке дав в середу ввечері в Нью-Йорку перед тим, як вирушив з Генеральної Асамблеї ООН до Києва, передає УНН.

Деталі

Зеленський прокоментував інциденти з російськими дронами та літаками в Польщі, Данії, Норвегії й Румунії й відповів, чи вважає, що реакція поки що була слабкою.

Дуже. Ми вирішили, що ми будемо дуже чесними. Тож я думаю, що так. Слабка реакція. Ось чому він продовжив з іншими країнами - сказав Зеленський.

На запитання, чи погоджується він з президентом Трампом, що члени НАТО повинні просто збивати дрони, російські літаки, Зеленський відповів: "Вони мали збивати все. Якщо хтось на вашій землі вбиває ваших людей, ви повинні відповісти цій людині. Якщо літаки знаходяться у вашій зоні, ви повинні їх блокувати".

Також Зеленський прокоментував, чи члени НАТО бояться збивати дрони та літаки рф лише тому, що бояться відповіді росії.

Я знаю, що деякі з них (лідери – ред.) не бояться, але здебільшого країни бояться. Вони бояться, тому що росія божевільна - сказав Зеленський.

Європейські дипломати попередили рф, що НАТО готове збивати російські літаки - Bloomberg

Доповнення

Раніше, коментуючи російські дрони над Польщею, Президент Володимир Зеленський заявляв, що не вважає, що НАТО провалилося. Україна не говорить, що Альянсу потрібно задіяти ту чи іншу зброю. Ніхто не хоче розширення війни, але потрібні сильні відповіді.

23 вересня Президент США Дональд Трамп сказав, що вважає правильним рішення країн Альянсу збивати російські літаки, якщо ті порушують їхній повітряний простір.

Нещодавно три російських винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, пробувши там 12 хвилин.

Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах російської федерації в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору країни.

Міністр закордонних справ Естонії заявив, що вторгнення російських військових літаків до повітряного простору країни наближає держави Балтії до збройного конфлікту більше, ніж будь-коли за останні роки.