Зеленський про дрони рф над Польщею: НАТО не провалилося, але потрібні сильні відповіді

Коментуючи російські дрони над Польщею, Президент Володимир Зеленський заявив, що не вважає, що НАТО провалилося. Україна не говорить, що Альянсу потрібно задіяти ту чи іншу зброю. Ніхто не хоче розширення війни, але потрібні сильні відповіді, передає УНН.

Щодо російських дронів над Польщею: я не вважаю, що НАТО провалилося. Всюди, де є НАТО, війни немає. Але коли сьогодні йдуть сигнали такі, треба відповісти. Ми не говоримо, що НАТО потрібно задіяти ту чи іншу зброю. Ніхто не хоче розширення війни, і ми не є членом НАТО. Але потрібні сильні відповіді - заявив Зеленський.

Наприклад, за словами Президента, надання Україні відповідної зброї, яку просили спочатку.

Чому? Тому що летять дрони, і українці не можуть їх збити, і частина дронів прилітає на територію НАТО. Тож "ми тоді дамо українцям ту зброю, яка долетить – не по дронах, а по заводах, де виробляються ці дрони". Це не про НАТО. Це про Україну - сказав Зеленський.

Окрім того, Президент зазначив, що важливі дуже детальні санкції.

Якщо росія отримує деталі для своїх ракет від іноземних компаній, збільшується ракетобудівництво. Можна розказувати, що це подвійного використання, що приватний сектор цього не хоче, але масово продає. Рішення – накладати санкції на будь-які компанії, що постачають складові ракет і ракетоносіїв. Так само, якщо говоримо про дрони, артилерію, гвинтокрили, країни постачають верстати. І не тільки Китай – інші азійські країни, європейські країни, які постачали до цієї війни, але ці верстати стоять у росії. Можна зупинити їх на відстані. Таке цифрове забезпечення. Воно так працює - пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що для того, щоб зупинити 800 "шахедів", треба 1600 інтерсепторів.

Вартість одного – 3 тисячі євро. А щоб росія не хотіла завтра стріляти 800, треба дзеркально відповідати. У нас є свої далекобійні можливості – у нас не вистачає грошей. Це швидкі рішення, які потрібно сьогодні робити. Завтра вони знайдуть іншу зброю - сказав Зеленський.

Доповнення

У ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну.

Після порушення польського повітряного простору щонайменше 19 російськими дронами на початку цього тижня, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про програму "Східний варту", метою якої є стримування подальших вторгнень росії та демонстрація солідарності з Польщею.

Генеральний штаб Польщі оголосив про початок місії НАТО "Східний вартовий" для зміцнення свого східного флангу після падіння російських дронів в Польщі.