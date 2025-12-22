$42.340.00
"Шанувати батьків, а не відправляти гроші в Україну": Венс назвав пріоритети адміністрації Трампа

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Білого дому надає перевагу підтримці американських пенсіонерів, аніж наданню фінансової допомоги Україні. Кошти мають бути спрямовані на внутрішні соціальні програми, зокрема через податкові пільги для літніх людей.

"Шанувати батьків, а не відправляти гроші в Україну": Венс назвав пріоритети адміністрації Трампа

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Білого дому надає перевагу підтримці американських пенсіонерів, аніж наданню фінансової допомоги Україні. За словами посадовця, кошти мають бути спрямовані на внутрішні соціальні програми. Про це Венс заявив під час спілкування із журналістами, пише УНН.

Деталі

Венс пояснив, що уряд зосередиться на економічному стимулюванні для літніх людей, зокрема через податкові пільги.

Ми допомагаємо літнім американцям на пенсії, зокрема скасовуючи податки на соціальне забезпечення, бо віримо в те, що потрібно шанувати своїх батька і матір, а не відправляти всі їхні гроші в Україну 

– підкреслив віцепрезидент.

Така позиція відображає наміри адміністрації Дональда Трампа переглянути обсяги зовнішньої підтримки на користь внутрішніх потреб громадян США.

"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів05.12.25, 04:35 • 28075 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Пенсійний вік
Війна в Україні
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна