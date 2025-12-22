"Почитать родителей, а не отправлять деньги в Украину": Вэнс назвал приоритеты администрации Трампа

$42.340.00
49.590.00
ukenru
01:25 • 1662 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 9690 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 20096 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 28947 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 29820 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 43232 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 68593 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 76241 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 44768 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 37976 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.3м/с
88%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Рютте назвал причины, почему США выгодно оставаться в НАТО21 декабря, 17:05 • 3120 просмотра
Ничем не отличаются от ИГИЛ: Сибига отреагировал на похищение людей россиянами в Сумской области21 декабря, 17:20 • 3398 просмотра
Китай купил у россии золото на рекордную сумму - СМИ21 декабря, 17:50 • 5924 просмотра
Украина и США обсуждают во Флориде временные рамки "мирных решений" - Зеленский21 декабря, 18:44 • 2850 просмотра
Звезда хорроров Джеймс Рэнсон умер в 46 лет: судмедэксперты назвали причину21:19 • 5194 просмотра
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 20056 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 42894 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 76241 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 113936 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 83427 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Николас Мадуро
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Венесуэла
Европа
Реклама
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 17268 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 19160 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 31423 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 53756 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 37119 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Золото
Фильм
Техника
Сериал

"Почитать родителей, а не отправлять деньги в Украину": Вэнс назвал приоритеты администрации Трампа

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома отдает предпочтение поддержке американских пенсионеров, а не оказанию финансовой помощи Украине. Средства должны быть направлены на внутренние социальные программы, в частности через налоговые льготы для пожилых людей.

"Почитать родителей, а не отправлять деньги в Украину": Вэнс назвал приоритеты администрации Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома предпочитает поддерживать американских пенсионеров, а не оказывать финансовую помощь Украине. По словам чиновника, средства должны быть направлены на внутренние социальные программы. Об этом Вэнс заявил во время общения с журналистами, пишет УНН.

Подробности

Вэнс пояснил, что правительство сосредоточится на экономическом стимулировании для пожилых людей, в частности через налоговые льготы.

Мы помогаем пожилым американцам на пенсии, в частности отменяя налоги на социальное обеспечение, потому что верим в то, что нужно чтить своих отца и мать, а не отправлять все их деньги в Украину 

– подчеркнул вице-президент.

Такая позиция отражает намерения администрации Дональда Трампа пересмотреть объемы внешней поддержки в пользу внутренних потребностей граждан США.

"Надежда есть": Вэнс анонсировал хорошие новости по войне в Украине в ближайшие несколько недель05.12.25, 04:35 • 28075 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Пенсионный возраст
Война в Украине
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина