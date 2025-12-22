"Почитать родителей, а не отправлять деньги в Украину": Вэнс назвал приоритеты администрации Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома предпочитает поддерживать американских пенсионеров, а не оказывать финансовую помощь Украине. По словам чиновника, средства должны быть направлены на внутренние социальные программы. Об этом Вэнс заявил во время общения с журналистами, пишет УНН.

Вэнс пояснил, что правительство сосредоточится на экономическом стимулировании для пожилых людей, в частности через налоговые льготы.

Мы помогаем пожилым американцам на пенсии, в частности отменяя налоги на социальное обеспечение, потому что верим в то, что нужно чтить своих отца и мать, а не отправлять все их деньги в Украину