"Почитать родителей, а не отправлять деньги в Украину": Вэнс назвал приоритеты администрации Трампа
Киев • УНН
Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома отдает предпочтение поддержке американских пенсионеров, а не оказанию финансовой помощи Украине. Средства должны быть направлены на внутренние социальные программы, в частности через налоговые льготы для пожилых людей.
Подробности
Вэнс пояснил, что правительство сосредоточится на экономическом стимулировании для пожилых людей, в частности через налоговые льготы.
Мы помогаем пожилым американцам на пенсии, в частности отменяя налоги на социальное обеспечение, потому что верим в то, что нужно чтить своих отца и мать, а не отправлять все их деньги в Украину
Такая позиция отражает намерения администрации Дональда Трампа пересмотреть объемы внешней поддержки в пользу внутренних потребностей граждан США.
