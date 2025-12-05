"Надежда есть": Вэнс анонсировал хорошие новости по войне в Украине в ближайшие несколько недель

Провал в установлении мира в Украине является для вице-президента США Джей Ди Вэнса самым большим разочарованием на посту. Об этом он заявил в интервью NBC News, сообщает УНН.

Детали

По словам Вэнса, "это российско-украинское дело" было источником постоянного разочарования для всего Белого дома.

Я думаю, что мы действительно думали – и вы слышали, как президент говорил это миллион раз – что это будет самая легкая для разрешения война. И если бы вы назвали мир на Ближнем Востоке более легким для достижения, чем мир в Восточной Европе, я бы сказал вам, что вы сошли с ума - сказал вице-президент США.

В то же время он добавил, что остается оптимистом.

"Я действительно думаю, что мы достигли значительного прогресса, но мы еще не совсем пересекли финишную прямую. Я думаю, что есть надежда – надеюсь, что в следующие несколько недель на этом фронте будут какие-то хорошие новости", - резюмировал Вэнс.

Напомним

В ноябре вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал американский "мирный план", подчеркнув необходимость жить "в реальном мире". Он отметил, что любое мирное соглашение должно прекратить убийства, сохраняя суверенитет Украины, быть приемлемым для обеих сторон и максимизировать шансы на предотвращение новой войны.

