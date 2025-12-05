"Надежда есть": Вэнс анонсировал хорошие новости по войне в Украине в ближайшие несколько недель

$42.200.13
49.230.04
ukru
4 декабря, 20:25 • 6944 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 11961 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 14946 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 26903 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 23612 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 37186 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 21579 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 21534 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 21745 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 30414 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.3м/с
91%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
путина назвали "морально ответственным" за смерть женщины, отравленной в Солсбери4 декабря, 16:35 • 4986 просмотра
"Роскомнадзор" заблокировал Snapchat в РФ: приложение якобы использовали для "терроризма и мошенничества"4 декабря, 16:47 • 3188 просмотра
Ватиканская комиссия снова против: женщин не будут рукополагать в диакониссы, но предлагают другие служения4 декабря, 17:01 • 3496 просмотра
Турция вызвала дипломатов рф и Украины из-за атак на суда в Черном море4 декабря, 17:19 • 5094 просмотра
ЕС должен создать собственный мирный план для Украины, не полагаясь на Трампа – еврокомиссар обороны4 декабря, 18:20 • 3420 просмотра
публикации
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 26903 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 28768 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 37186 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 44255 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 70033 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Гитанас Науседа
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Сектор Газа
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 13363 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 26838 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 28134 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 72905 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 75667 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"
Дипломатка

"Надежда есть": Вэнс анонсировал хорошие новости по войне в Украине в ближайшие несколько недель

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что провал в установлении мира в Украине является для него самым большим разочарованием на посту. Он отметил, что "это российско-украинское дело" было источником постоянного разочарования для всего Белого дома, но "надежда есть".

"Надежда есть": Вэнс анонсировал хорошие новости по войне в Украине в ближайшие несколько недель

Провал в установлении мира в Украине является для вице-президента США Джей Ди Вэнса самым большим разочарованием на посту. Об этом он заявил в интервью NBC News, сообщает УНН.

Детали

По словам Вэнса, "это российско-украинское дело" было источником постоянного разочарования для всего Белого дома.

Я думаю, что мы действительно думали – и вы слышали, как президент говорил это миллион раз – что это будет самая легкая для разрешения война. И если бы вы назвали мир на Ближнем Востоке более легким для достижения, чем мир в Восточной Европе, я бы сказал вам, что вы сошли с ума

- сказал вице-президент США.

В то же время он добавил, что остается оптимистом.

"Я действительно думаю, что мы достигли значительного прогресса, но мы еще не совсем пересекли финишную прямую. Я думаю, что есть надежда – надеюсь, что в следующие несколько недель на этом фронте будут какие-то хорошие новости", - резюмировал Вэнс.

Напомним

В ноябре вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал американский "мирный план", подчеркнув необходимость жить "в реальном мире". Он отметил, что любое мирное соглашение должно прекратить убийства, сохраняя суверенитет Украины, быть приемлемым для обеих сторон и максимизировать шансы на предотвращение новой войны.

Министр армии США сделал пессимистический прогноз относительно ситуации в Украине: реакция Вэнса и Рубио не заставила себя ждать26.11.25, 08:56 • 25831 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Джей Ди Вэнс
Белый дом
Украина